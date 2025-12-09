‘Três Graças’ atinge índices baixos após 40 capítulos

A novela “Três Graças”, exibida na faixa das nove da Globo, tem enfrentado dificuldades em seu desempenho de audiência, apresentando resultados semelhantes aos da novela “Dona de Mim”, que vai ao ar às sete. Essa comparação gerou preocupação nos bastidores da emissora, uma vez que “Três Graças” não conseguiu se afirmar como líder absoluta no horário nobre da televisão.

Em São Paulo, um dos principais mercados publicitários do Brasil, “Três Graças” registrou uma média de 21,4 pontos na audiência durante a terceira semana consecutiva, o que é considerado um desempenho fraco para uma produção dessa faixa. Esse resultado é o mais baixo desde a estreia da novela e acendeu um alerta interno na emissora sobre sua capacidade de atrair o público.

No Rio de Janeiro, onde as novelas costumam ter uma receptividade melhor, a situação também não é favorável. A trama soma cinco semanas consecutivas com uma média de 24 pontos, mas ainda assim, não apresenta crescimento significativo. Para tentar revigorar a narrativa, alguns momentos da história foram acelerados, encurtando algumas subtramas e fazendo a trama avançar mais rapidamente.

Após a exibição de 40 capítulos, “Três Graças” acumulou uma média geral de 21,7 pontos na capital paulista. Esse número é muito próximo do desempenho de novelas anteriores, como “Vale Tudo” e “Mania de Você”, que registraram 21,6 e 21,5 pontos, respectivamente. Isso demonstra que a nova produção não conseguiu se destacar significativamente em relação às suas antecessoras.

Um dos pontos mais desconfortáveis para a equipe é ver a audiência da novela das nove empatando com a da novela das sete, levantando questões sobre a capacidade de “Três Graças” em reverter sua situação. Para melhorar os índices, os autores planejam capítulos especiais para janeiro. No dia 5, será exibido um episódio que trará um retorno ao passado, esclarecendo as circunstâncias da morte de Rogério, vivido por Eduardo Moscovis. Essa narrativa busca oferecer uma compreensão mais clara da trama principal ao público.

Além disso, no dia 20 de janeiro, a novela introduzirá uma nova personagem, interpretada por Viviane Araújo, que terá uma conexão direta com Misael, interpretado por Belo. Essa chegadapromete alterar as dinâmicas já estabelecidas, incorporando novos conflitos e dramáticas à história.

“Três Graças” é criada por Aguinaldo Silva, com a colaboração de Virgílio Silva e Zé Dassilva, sob a direção artística de Luiz Henrique Rios e produção de Gustavo Rebelo e Silvana Feu. A novela está programada para continuar no ar até maio de 2026, quando será sucedida por “Quem Ama, Cuida”, de Walcyr Carrasco e Claudia Souto, trazendo mais melodramas populares à faixa das nove.