Globo pode transmitir BBB 26 no YouTube em edições especiais

A Globo está planejando transmitir trechos do próximo Big Brother Brasil, que inicia no dia 12 de janeiro de 2026, também no YouTube. A ideia é aumentar o alcance do programa por meio de uma estratégia multiplataforma, retransmitindo momentos especiais, especialmente as noites de formação de Paredão e eliminações.

Em 2023, a emissora já havia realizado testes com transmissões ao vivo na plataforma, como as finais de outros programas, que tiveram boa audiência digital. No entanto, a confirmação de que essas transmissões ocorrerão no BBB 26 ainda não foi oficializada, pois a emissora está avaliando aspectos como retorno financeiro, segurança técnica e o impacto na audiência tradicional da TV.

Essa nova edição do reality show contará com inovações importantes. Uma delas será a introdução de “Casas de Vidro” simultâneas em cinco regiões do Brasil, onde o público terá a chance de escolher participantes para entrar na casa principal. Além disso, haverá um terceiro grupo de participantes: veteranos de temporadas anteriores que terão uma nova oportunidade de competir, além dos anônimos e dos famosos.

Uma das mudanças mais esperadas é a possibilidade de o público substituir um participante já presente no jogo. Se um jogador não agradar, a audiência poderá retirá-lo e escolher um novo concorrente. Essa interação aumenta a instabilidade e permite que o público tenha um papel ativo na história do programa.

Outra novidade será o aumento da participação do público no mecanismo dos “Big Fones”. Em vez de um único aparelho, haverá três, e a audiência decidirá qual deles tocará e qual mensagem será enviada. Essa mudança promete aumentar a imprevisibilidade do jogo e pode impactar as estratégias dos participantes.

A nova edição do BBB será apresentada por Tadeu Schmidt e a produção ficará a cargo dos Estúdios Globo. A direção geral será compartilhada entre Angélica Campos e Mario Marcondes, com Mariana Mónaco na produção e Rodrigo Dourado na direção de gênero.