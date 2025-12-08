Globo expande formatos do ‘Caldeirão com Mion’ em 2026

A Globo anunciou que continuará a investir no programa "Caldeirão com Mion" como uma das principais atrações de sábado em 2026. Essa decisão demonstra a confiança da emissora no apresentador Marcos Mion e no formato do programa, que, segundo dados da Kantar Ibope Media, tem mantido uma média de 11 pontos de audiência na Grande São Paulo.

Apesar de algumas críticas nas redes sociais, "Caldeirão com Mion" permanece relevante na programação da Globo. Para 2026, a emissora planeja a introdução de novos quadros, visando aumentar a conexão emocional e o apelo popular do programa. Alguns dos novos formatos em desenvolvimento incluem:

Churrascão do Mion : Uma atração que combina festas e apresentações musicais.

: Uma atração que combina festas e apresentações musicais. Match Sertanejo : Um reality show que busca formar novas duplas sertanejas.

: Um reality show que busca formar novas duplas sertanejas. Sua Festa é Nossa Festa : Um quadro que celebra momentos especiais de telespectadores.

: Um quadro que celebra momentos especiais de telespectadores. Caldeirão de Sonhos : Um segmento dedicado à realização de desejos de crianças.

: Um segmento dedicado à realização de desejos de crianças. Mar de Sonhos: Uma oportunidade para famílias que nunca viram o mar.

Além dos novos quadros, o programa terá edições especiais ao vivo entre junho e julho, coincidindo com a Copa do Mundo de 2026. Essa estratégia busca aproveitar o aumento de audiência durante eventos esportivos e fortalecer o "Caldeirão" como uma plataforma de entretenimento ao vivo. A emissora também está avaliando outras novidades para enriquecer o conteúdo ao longo do ano.

O programa é dirigido artisticamente por Geninho Simonetti, com produção de Tatynne Lauria e Matheus Pereira, e a direção de gênero sob a responsabilidade de Monica Almeida. "Caldeirão com Mion" se tornou uma vitrine para novos formatos e talentos, mantendo a tradição dos programas de variedades das tardes de sábado na Globo.

Embora haja comentários negativos pontuais, a emissora reafirma sua confiança no programa como parte de uma estratégia para assegurar a estabilidade da grade. As novas atrações visam aumentar o alcance do conteúdo e melhorar os índices de audiência em 2026, com Marcos Mion continuando como a figura central dessa proposta.