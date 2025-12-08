PIS/PASEP 2026: confira as regras e quando sai o calendário de pagamentos

Entenda quem terá direito ao abono salarial no próximo ano, quais são os critérios de elegibilidade e a previsão para o cronograma ser divulgado.

O abono salarial PIS/PASEP é um dos pagamentos mais esperados por milhões de trabalhadores brasileiros. Ele funciona como um 14º salário e é pago anualmente pelo governo federal a quem atende aos critérios de elegibilidade.

É importante frisar que o pagamento que será feito em 2026 se refere ao ano-base trabalhado em 2024. Há um atraso de cerca de dois anos entre o ano trabalhado e o recebimento do benefício.

Para ter direito ao abono, existem algumas regras básicas que o trabalhador precisa cumprir. Não basta apenas ter carteira assinada; é preciso se enquadrar nos requisitos de tempo de trabalho e renda.

A boa notícia é que o calendário de pagamentos para 2026, embora ainda não tenha sido divulgado, geralmente segue um padrão e já tem uma previsão de lançamento.

Entender as regras agora é crucial para saber se você terá direito ao valor no próximo ano e já começar a se planejar financeiramente.

Quem tem direito ao PIS/PASEP em 2026

Para receber o abono salarial, o trabalhador precisa atender, simultaneamente, a quatro critérios principais que se referem ao ano-base (2024):

Tempo de Cadastro: Estar cadastrado no PIS/PASEP ou no CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais) há pelo menos cinco anos. Tempo de Serviço: Ter trabalhado com carteira assinada por, no mínimo, 30 dias no ano-base de 2024. Esses 30 dias podem ser consecutivos ou não. Renda Mensal: Ter recebido, em média, até dois salários mínimos mensais durante o ano de 2024. Informação Correta: O empregador precisa ter enviado corretamente os dados do trabalhador na RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) ou no eSocial.

O PIS é destinado aos trabalhadores do setor privado e o pagamento é feito pela Caixa Econômica Federal. Já o PASEP é para servidores públicos e é pago pelo Banco do Brasil.

Como o valor do abono é calculado

O valor que o trabalhador recebe não é fixo. Ele é calculado de forma proporcional aos meses trabalhados no ano-base (2024).

O valor máximo do PIS/PASEP é sempre equivalente a um salário mínimo vigente no ano de 2026.

Se o trabalhador trabalhou os 12 meses do ano-base (2024), ele tem direito ao valor integral, ou seja, um salário mínimo. Se trabalhou por apenas um mês, recebe 1/12 do salário mínimo.

Um mês trabalhado equivale a 1/12 do salário mínimo.

Três meses trabalhados equivalem a 3/12 do salário mínimo.

Seis meses trabalhados equivalem a 6/12 do salário mínimo, e assim por diante.

A regra é que cada mês de trabalho com jornada igual ou superior a 15 dias já conta como um mês cheio para o cálculo.

Quando o calendário de pagamentos de 2026 será divulgado

O calendário oficial de pagamentos do PIS/PASEP 2026 ainda não foi liberado pelo CODEFAT (Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador).

Historicamente, o cronograma costuma ser divulgado no final do ano anterior, ou seja, entre dezembro de 2025 e janeiro de 2026.

O calendário é organizado com base no mês de nascimento do trabalhador (para o PIS) e no número final de inscrição (para o PASEP). Os pagamentos geralmente começam em janeiro e se estendem até agosto ou setembro.

Assim que o Ministério do Trabalho e Emprego confirmar as datas, o cronograma será amplamente divulgado.

Para saber se você tem direito ao abono, você pode consultar a situação do seu PIS/PASEP através do aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou nos canais da Caixa (para PIS) e do Banco do Brasil (para PASEP).