Pantanal conquista título estadual feminino e acesso à Série A3

FC Pantanal é Campeão do Campeonato Sul-Mato-Grossense Feminino com Goleada Histórica

O FC Pantanal conquistou o título do Campeonato Sul-Mato-Grossense Feminino de forma impressionante, ao vencer o CE Aldeia Brejão, de Nioaque, por 29 a 0. O jogo aconteceu no Estádio Olho do Furacão, em Campo Grande, no último sábado (6). Com essa vitória, a equipe encerrou a competição com 100% de aproveitamento, consolidando-se como a melhor do torneio e sem sofrer qualquer ameaça na tabela.

Além do título estadual, a vitória garantiu ao Pantanal participação na Série A3 do Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil de 2026. O time foi elogiado pelo seu desempenho ao longo da competição, destacando-se não apenas pelo número de gols, mas também pela regularidade e força em seus jogos.

O Corumbaense terminou como vice-campeão, enquanto o EC Taveirópolis ficou em terceiro lugar. No outro confronto da rodada, o Corumbaense perdeu para o EC Taveirópolis por 2 a 1, mas garantiu a segunda colocação devido ao bom desempenho nas partidas anteriores. O CEAB, que não somou pontos, também foi reconhecido por sua persistência durante a competição, mesmo enfrentando dificuldades.

A premiação das campeãs ocorreu com a presença do diretor de competições da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), que destacou o avanço do futebol feminino na região. A federação ressaltou a importância das novas categorias de base, como Sub-15 e Sub-17, para o fortalecimento do esporte feminino no estado.

O dirigente afirmou que o título do Pantanal é um marco significativo para o futebol feminino e reflete o trabalho que vem sendo realizado para aprimorar as condições e infraestrutura da modalidade. Também destacou o valor da participação do CEAB, que, apesar das dificuldades, manteve o espírito esportivo até o final da competição.

A FFMS acredita que o desempenho das equipes mostra um avanço significativo do futebol feminino no estado e a necessidade de continuar investindo para fortalecer ainda mais a modalidade. Com a conquista do Pantanal, novos horizontes se abrem para o futebol feminino em Mato Grosso do Sul, prometendo um futuro promissor.