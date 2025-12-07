Silvero Pereira e Thaís Sousa vencem a ‘Dança dos Famosos 2025’

Silvero Pereira, em parceria com a professora Thaís Sousa, conquistou o título da “Dança dos Famosos 2025”, na edição especial que celebrou os 20 anos do quadro. A grande final ocorreu neste domingo (7) durante o programa “Domingão com Huck”.

Após quatro meses intensos de competição, envolvendo coreografias em grupo e performances em 17 ritmos diferentes, Silvero se destacou ao gabaritar as notas do júri nas duas danças apresentadas na final, terminando com apenas 0,2 ponto de diferença na soma das avaliações. Wanessa Camargo ficou em segundo lugar e Manu Bahtidão ocupou a terceira posição, completando o pódio.

Como prêmio, Silvero e Thaís receberam cada um um carro novo e o troféu da “Dança dos Famosos”. A vitória da dupla foi resultado de uma trajetória impressionante, marcada pela boa recepção das apresentações tanto pelo júri quanto pela audiência que votou.

Silvero teve sua evolução acompanhada pelo público, que viu suas performances diversificadas ao longo do programa. A competição, além de ser uma vitrine técnica de dança, também se destacou como um espaço onde questões sociais e culturais foram apresentadas.

Durante a final, Silvero agradeceu ao público pelos votos e fez um apelo especialmente para aqueles que se identificam com sua história de vida. Ele se dirigiu a brasileiros que vêm do interior e que estudaram em escolas públicas, enfatizando a importância de se reconhecer na trajetória de sucesso em um programa de grande visibilidade.

O ator compartilhou uma mensagem de motivação, destacando: “Existe esperança. Porque de onde eu saí – e de onde essa mulher saiu – existe esperança para você vencer na vida.” Ele afirmou que deseja ser uma referência, não apenas uma representação, para aqueles que enfrentam desafios semelhantes.

Com sua vitória, Silvero Pereira reafirma seu espaço na televisão aberta, trazendo à tona a diversidade regional e social em seu discurso. Essa edição comemorativa da competição reforça a importância do entretenimento popular como uma plataforma para narrativas de origem periférica, permitindo que mais vozes sejam ouvidas em horário nobre.