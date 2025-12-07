Parada LGBTQIAPN+ agita comunidade em Ponta Grossa

No último domingo, 7 de outubro, Ponta Grossa recebeu a 8ª edição da Parada LGBTQIAPN+, um evento que visa celebrar a diversidade e promover a inclusão em todas as idades. Com o tema “Orgulho Sem Idade – Quem envelhece com orgulho, inspira quem cresce com coragem”, a parada destacou a importância de reconhecer e valorizar o envelhecimento, desafiando os padrões tradicionais de beleza e juventude.

O evento teve início na Rua XV de Novembro e seguiu até a Concha Acústica da Praça Barão do Rio Branco. Durante o percurso, participantes e organizadores mostraram seu apoio e amor, culminando em uma série de apresentações de artistas locais e de Curitiba, que proporcionaram momentos de entretenimento e reflexão.

Nas redes sociais, a organização da Parada enfatizou a necessidade de quebrar as barreiras impostas pela sociedade sobre a idade. A mensagem central é que a idade não determina a identidade de uma pessoa, nem sua força ou sua capacidade de amar. Essa afirmação busca encorajar todos a aceitarem e celebrarem suas histórias, independentemente da fase da vida em que se encontram.

O evento não apenas celebrou a diversidade, mas também fomentou um espaço de acolhimento e respeito, unindo pessoas de diferentes idades e histórias em uma grande manifestação de amor e apoio mútuo.