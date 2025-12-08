Atleta é morto a tiros no Paraná e time expressa lamento

Atleta Rafael Lustoza Barreto é morto em Cascavel

Cascavel, Paraná – Na noite deste domingo (7), Rafael Lustoza Barreto, um atleta de rugby e sócio de um bar, foi assassinado a tiros na frente de seu estabelecimento, localizado no centro da cidade. Ele tinha 41 anos e também trabalhava como carteiro nos Correios.

Rafael foi alvo de disparos durante uma discussão. Testemunhas contaram à Polícia Civil que um homem de 32 anos teria incitado um amigo a buscar uma arma guardada no carro para cometer o crime. O comparsa retornou ao local com uma pistola de calibre 9 mm, que é de uso restrito, e disparou contra Rafael, que não sobreviveu e morreu no local.

Assim que o crime aconteceu, os dois homens fugiram em um veículo. Horas depois, a Polícia Militar localizou o carro na casa do proprietário. O homem de 32 anos foi preso em flagrante e já possui um histórico criminal por tráfico de drogas e porte ilegal de arma.

Após a morte de Rafael, amigos e familiares expressaram suas condolências nas redes sociais. Muitos lamentaram a perda do atleta e se solidarizaram com sua família. Ele deixa uma filha e é lembrado por sua dedicação e caráter. O Sindicato dos Trabalhadores nos Correios manifestou apoio à família e ressaltou que a memória de Rafael será eternamente guardada por todos os colegas.

As investigações do caso estão em andamento, com equipes da Delegacia de Homicídios trabalhando para identificar o autor dos disparos e esclarecer todos os detalhes da ocorrência.