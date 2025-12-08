Serasa lança ferramenta para denunciar golpes financeiros e proteger o consumidor

Nova plataforma permite que vítimas de fraudes e golpes virtuais reportem ocorrências diretamente, ajudando a combater o crime financeiro.

O número de golpes e fraudes financeiras tem crescido no Brasil, e a Serasa, atenta a essa realidade, acaba de lançar uma ferramenta importante para combater o problema. A nova plataforma foi criada para permitir que as vítimas de crimes virtuais façam denúncias de forma prática e segura.

Essa iniciativa transforma a Serasa em um canal de comunicação direto entre o consumidor lesado e as entidades que podem ajudar a coibir os criminosos. A ideia é criar um banco de dados sobre as fraudes mais comuns.

Ao reportar um golpe, o consumidor não só busca auxílio para o seu caso, como também ajuda a proteger outros brasileiros, alertando sobre as táticas que estão sendo usadas pelos fraudadores.

A ferramenta é uma resposta direta à necessidade de agilidade no registro de ocorrências, já que em muitos casos a lentidão na denúncia dificulta a recuperação dos valores perdidos.

Essa plataforma reforça o papel da Serasa não apenas como um birô de crédito, mas também como um agente ativo na segurança financeira da população.

Como funciona a nova plataforma de denúncias

A nova ferramenta de denúncias da Serasa é um canal digital simples e acessível. Ela foi desenvolvida para acolher informações sobre os mais variados tipos de golpes financeiros.

Os consumidores que foram vítimas de fraudes como o golpe do falso empréstimo, falso Pix ou phishing podem usar a plataforma para registrar os detalhes da ocorrência.

O processo é intuitivo:

O consumidor acessa o site ou aplicativo da Serasa. Busca pela seção de Denúncias de Golpes ou Fraudes. Preenche um formulário com os detalhes do golpe, incluindo como ele aconteceu e o tipo de prejuízo que sofreu.

É crucial fornecer o máximo de informações possível, como números de telefone, links fraudulentos ou qualquer outro dado que possa ajudar na identificação dos golpistas.

A Serasa utilizará os dados coletados para analisar tendências, identificar padrões de fraude e, principalmente, alertar instituições financeiras e parceiros sobre as táticas que estão em alta.

O impacto da denúncia para a proteção do consumidor

O ato de denunciar um golpe vai muito além do caso individual. Ao registrar a ocorrência na plataforma da Serasa, o consumidor contribui para um sistema de alerta coletivo.

Quanto mais dados a Serasa tiver sobre os golpes, mais rápido e eficiente será o monitoramento e a criação de mecanismos de defesa.

Um dos maiores problemas no combate a esses crimes é a falta de registro. Muitas vítimas, por vergonha ou descrença, acabam não formalizando a denúncia, o que impede a polícia e as empresas de agirem.

A Serasa atua como um facilitador desse registro. Embora a plataforma não substitua um Boletim de Ocorrência (BO) policial, ela centraliza as informações e dá visibilidade ao problema.

Outro ponto importante é que ao reportar o golpe, o consumidor pode receber orientações sobre como agir imediatamente. Por exemplo, como bloquear cartões ou alterar senhas de forma emergencial.

A ferramenta é um passo significativo para dar mais transparência ao cenário de fraudes e fortalecer a segurança do crédito no país. A Serasa encoraja todos os consumidores que sofreram algum tipo de golpe a utilizarem o novo canal.