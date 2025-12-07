Globo encontra dificuldades para vender cotas de ‘Em Família’ aos domingos

A Globo enfrenta dificuldades para vender as primeiras cotas publicitárias do programa “Em Família”, apresentado por Eliana aos domingos. A emissora está lidando com uma mudança significativa nas verbas publicitárias, que estão se deslocando da TV aberta para plataformas digitais. Embora a Globo tenha sua divisão de publicidade digital, a Globo Ads, ainda não conseguiu liderar essa nova área em termos de receita.

De acordo com informações, a Globo está tentando adaptar suas táticas para lidar com essa pressão digital. A emissora começou a usar campanhas de publicidade no Instagram para atrair o interesse de agências. Esses esforços também afetam programas como o “Big Brother Brasil” (BBB), que, apesar de ainda gerar receitas expressivas, está vendo cifras menores se comparadas aos anos anteriores. Além disso, houve uma queda na audiência, segundo dados do Ibope, e as emissoras encontram dificuldades na segmentação de seu público.

Executivos de publicidade estão reavaliando suas estratégias. O investimento pesado em comerciais de domingo, que apenas alcançam parte do público-alvo, tem se mostrado ineficiente. Os dados do Ibope oferecem informações demográficas, mas ainda não conseguem segmentar o público de forma tão precisa quanto as plataformas digitais. O “BBB” é uma exceção, já que suas ações têm grande ressonância nas redes sociais, como TikTok e Instagram.

Os anúncios digitais estão se tornando preferidos, pois custam menos e permitem uma personalização mais intensa. Por exemplo, em vez de gastar R$ 100 mil em campanhas na TV, uma marca pode direcionar R$ 10 mil para o Instagram e atingir quase 100% do público desejado, focando em grupos específicos, como mães solo em cidades menores.

Uma nova era de televisão, chamada TV 3.0, promete melhorar a segmentação na radiodifusão, com as primeiras transmissões previstas para 2026. No entanto, até lá, a Globo deverá operar em um modelo híbrido, dependendo de grandes formatos como o “BBB” e enfrentando a pressão das plataformas digitais que oferecem dados mais precisos.

Nos bastidores do programa “Em Família com Eliana”, houve mudanças antes da estreia. Geninho Simonetti, que era o diretor do programa, foi afastado. Ariel Jacobowitz é um dos nomes cotados para assumir a direção-geral. Jacobowitz, que já trabalhou com Eliana no SBT, foi contratado pela Globo há seis meses e é visto como uma peça chave nas reformulações da emissora.

Essa reconfiguração na direção do programa indica uma estratégia que busca unir linguagem popular com uma execução rigorosa. Essa mudança ocorre em um momento em que a área comercial da Globo está tentando se adaptar a um mercado que valoriza cada vez mais a segmentação e a mensuração dos resultados das campanhas publicitárias.

A Globo se encontra em uma situação desafiadora, tentando equilibrar seu prestígio de alcançar grandes audiências com a necessidade de oferecer dados e resultados mais personalizados. “Em Família com Eliana” exemplifica essa tensão entre manter a relevância e lidar com as dificuldades de um mercado em transformação. A mudança de direção e as novas estratégias evidenciam uma adaptação necessária a um cenário publicitário em constante evolução.