Globo altera programação noturna para Copa do Mundo 2026

Durante a Copa do Mundo de 2026, a Globo mudará sua programação noturna para se adaptar aos horários dos jogos da Seleção Brasileira. Isso acontece porque a emissora detém os direitos de transmissão do torneio e, sempre que houver partidas em horários que coincidam com suas novelas, ela precisará reorganizar a grade.

O sorteio dos grupos aconteceu no dia 5 de junho, e no dia seguinte, a FIFA divulgou os horários dos jogos. O Brasil, que está no Grupo C, jogará pela primeira vez no sábado, 13 de junho, contra o Marrocos, às 19h, no horário de Brasília. O segundo jogo será na sexta-feira, 19 de junho, contra o Haiti, às 22h, e a seleção encerrará a fase de grupos contra a Escócia, na quarta-feira, 24 de junho, também às 19h.

Esses jogos impactam diretamente a exibição das novelas que estarão no ar naquele período, como “Coração Acelerado”, “Nobreza do Amor” e “Quem Ama Cuida”. A emissora ainda está decidindo se eliminará totalmente a exibição das novelas, se optará por exibições mais curtas ou se realizará mudanças pontuais nos horários.

Além disso, a cobertura da Copa afetará a programação da tarde, com transmissões previstas para vários horários durante o dia. O torneio ocorrerá entre 11 de junho e 19 de julho, e a Globo planeja transmitir 55 partidas, incluindo 38 na fase de grupos, 16 no mata-mata e a grande final. O SBT também exibirá jogos do torneio em sua programação.

A emissora está avaliando a melhor forma de atender a alta demanda de jogos e a concorrência com o SBT, o que poderá resultar em ajustes constantes nas áreas de programação e comercial. As decisões finais serão tomadas com base na programação exata de cada jogo e na necessidade de promover uma melhor acomodação das tramas e do conteúdo esportivo.