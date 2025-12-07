O guia definitivo para encontrar vídeos que você já viu no Instagram

Aprenda os três métodos mais rápidos e discretos para localizar aquele Reels ou Story que sumiu do seu feed e você quer rever.

É muito comum rolar o feed do Instagram e, de repente, se deparar com um vídeo interessante — pode ser um Reels divertido, um tutorial útil ou um Story importante. O problema é que, na pressa, acabamos deixando a tela passar, e o vídeo simplesmente some.

A boa notícia é que o Instagram, assim como outras redes sociais, mantém um registro de boa parte das suas interações e do conteúdo que você visualiza. Esse “histórico secreto” é a chave para encontrar o que você perdeu.

O aplicativo não tem um botão simples que diga “Vídeos Vistos”, mas ele oferece três caminhos práticos para rastrear aquele conteúdo que você quer ver de novo. Saber onde procurar economiza tempo e evita aquela frustração de perder algo legal.

Esses métodos são muito úteis, principalmente porque o algoritmo do Instagram costuma mostrar muito conteúdo novo. Por isso, a chance de o mesmo vídeo reaparecer rapidamente é bem baixa.

Aprenda a seguir os três lugares dentro das configurações do Instagram onde você pode encontrar o vídeo que já assistiu.

1. Usando o Histórico de Atividades

Este é o método mais direto para encontrar vídeos com os quais você interagiu, seja curtindo, comentando ou salvando. O Instagram armazena essas ações no seu Histórico de Atividades.

Para acessar:

Vá até o seu Perfil e toque no menu de três barras no canto superior (o famoso “hambúrguer”).

e toque no menu de três barras no canto superior (o famoso “hambúrguer”). Selecione “Sua atividade” e, em seguida, procure por “Interações” .

e, em seguida, procure por . Dentro de “Interações”, você verá as opções “Curtidas” e “Comentários”.

Ao navegar por essas listas, você encontrará todos os Reels e fotos que você curtiu ou comentou. O conteúdo fica ordenado por data, sendo fácil de rastrear a postagem.

Embora não mostre tudo o que você apenas visualizou sem interagir, este método é excelente para resgatar aqueles vídeos que você gostou o suficiente para deixar uma curtida.

2. Acessando a seção de “Itens Salvos”

Se você tem o hábito de usar o recurso de “Salvar” do Instagram, encontrar o vídeo perdido fica muito mais fácil. O aplicativo organiza todos os conteúdos salvos em uma pasta exclusiva no seu perfil.

Quando você encontra um tutorial de receita, uma dica de viagem ou um Reels que quer mostrar para alguém depois, basta tocar no ícone de bandeira que fica abaixo da postagem.

Para encontrar esses vídeos:

Vá até o seu Perfil e toque no menu de três barras.

e toque no menu de três barras. Selecione a opção “Salvos”.

Nessa área, os conteúdos ficam organizados automaticamente. Se você criou coleções (pastas), procure na coleção específica. Caso contrário, ele estará na lista geral.

Este método é ideal para quem planeja rever o conteúdo. Criar o hábito de salvar os vídeos importantes evita que você precise depender do histórico.

3. Buscando no perfil da conta

Se você lembra quem postou o vídeo, mesmo que de forma vaga, o caminho mais rápido pode ser visitar o perfil da conta.

O Instagram organiza as publicações de forma cronológica no perfil. Se o vídeo foi postado recentemente, basta rolar o feed daquela pessoa ou empresa.

Acesse a página da conta que você suspeita ter postado o vídeo.

que você suspeita ter postado o vídeo. Navegue entre as abas: a aba “Reels” (com o ícone de play) é onde você deve procurar, caso o vídeo fosse um formato mais curto e vertical.

Este método funciona muito bem para contas que não postam com muita frequência. Contudo, se for um perfil que posta dezenas de vezes por dia, a busca pode se tornar um pouco cansativa.

Lembre-se: o Instagram não armazena o histórico de visualização de Stories. Se o vídeo era um Story, ele só será encontrado se você o tiver salvo, curtido a resposta ou se ele foi fixado como um Destaque no perfil.