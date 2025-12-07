Ana Castela participa de leilão beneficente em 7 de dezembro

Cantora Ana Castela doa chapéu para leilão beneficente em prol do Hospital de Amor

A cantora Ana Castela fez uma doação especial ao leilão beneficente "O Amor Pela Vida", que acontecerá neste domingo, dia 7, em Aquidauana. A artista entregou um chapéu autografado, que será leiloado junto a outros itens, como animais e produtos agropecuários. O objetivo do evento é arrecadar fundos para o Hospital de Amor, que se destaca pelo tratamento gratuito de câncer em todo o país.

O leilão ocorrerá no Tatersal do Parque de Exposições e contará com uma programação que inclui churrasco e música ao vivo. Os ingressos custam R$ 40 e darão acesso ao almoço beneficente, que será animado pela dupla Michel e Felipe. O evento busca unir diversão e solidariedade, envolvendo a comunidade na atividade.

Ana Castela, conhecida como "boiadeira", anunciou a doação em um vídeo, destacando a importância do evento. “Esse chapéu será leiloado no dia 7 de dezembro, viu? Um beijo para vocês e foi com muito carinho”, disse a cantora.

Além do chapéu, o leilão terá à disposição uma variedade de lances, incluindo animais e produtos típicos da região, doados por parceiros comprometidos com a causa. Toda a renda obtida será destinada diretamente ao Hospital de Amor.

Embora Aquidauana não tenha uma unidade da instituição, muitos pacientes da cidade e regiões próximas precisam viajar longas distâncias até Campo Grande ou Barretos para tratamentos e exames. O leilão é uma forma de apoiar o hospital e contribuir para o bem-estar dos pacientes.

A participação no evento é aberta ao público, e todos são convidados a colaborar para essa causa importante.