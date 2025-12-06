Notícias

Natal no Parque Ambiental atrai visitantes neste sábado

Autor Diogo Sobral
Programação de Natal leva público ao Parque Ambiental neste sábado

A programação de Natal em Ponta Grossa atraiu um grande público ao Parque Ambiental neste último sábado. Um vídeo capturado por drone mostrou a fila de visitantes na Villa Noélia, um palacete temático que recria a mansão do Papai Noel, deixando claro o sucesso da atração.

Diversos locais da cidade foram decorados para a data, cada um com um tema diferente, incluindo praças, parques e avenidas. Todas as noites deste mês, o Lago de Olarias oferecerá apresentações natalinas para toda a família. A Secretaria Municipal de Turismo também organizou uma programação especial no Parque Linear.

Na próxima terça-feira, 7 de dezembro, o Lago de Olarias inaugurará o tema “Réveillon: A Vida é uma Festa”. A cerimônia contará com uma decoração temática e um pavilhão especial, além de diversas atrações e uma queima de fogos. O Lago terá apresentações artísticas diárias, enquanto outros pontos da cidade proporcionarão experiências e atividades ao longo do mês, formando um trajeto natalino que abrange diferentes bairros.

Uma das principais atrações será a Parada Natalíssima, que leva música e alegria a várias regiões da cidade. Neste ano, a parada percorrerá a Avenida Vicente Machado, que estará decorada com o tema “Conselhos Sinceros para Pessoas Especiais”. O tema faz referência a pórticos tradicionais que adornavam os natais da cidade até a década de 1970, em particular os da loja Hermes Macedo, que ficavam em frente à Praça Barão do Rio Branco.

Além da Parada, a programação inclui diversas apresentações musicais, como do Grupo de Metais (nos dias 10 e 19 de dezembro), da Conserva’s Big Band (10 e 17 de dezembro), da Banda Lyra (17 e 19 de dezembro), da Banda Marcial do Colégio Sant’Ana (12 de dezembro) e da Orquestra Sinfônica de Ponta Grossa (14 e 21 de dezembro). Também acontecerá o espetáculo “Papai Noel e a Fábrica de Brinquedos” do GTPG nos dias 12 e 20 de dezembro, além de uma apresentação da Hércules Produções na mesma data. Uma atração especial será a apresentação do Coro Cidade de Ponta Grossa com os Canarinhos de Campo Largo, que ocorrerá no Instituto João XXIII, no dia 13, às 11 horas.

A Parada Natalíssima retorna em sua edição deste ano, levando música e o espírito natalino aos bairros. As apresentações da Banda Lyra e do Grupo de Metais acontecerão em diferentes datas e horários entre 4 e 18 de dezembro. Os desfiles começarão no Conservatório Maestro Paulino ou no Lago de Olarias e passarão por locais como o Parque Monteiro, Parque Ambiental, Plaza Álvaro Holzmann (Palmeirinha), Praça Simon Bolívar (Oficinas) e a estação central da Rumo, em Uvaranas. Essa iniciativa busca aproximar a população das atrações, ampliando o alcance das festividades natalinas.

A programação do Natal no Parque Linear teve início no dia 25 de novembro, oferecendo ao público o espetáculo “O Pianista Mágico no Jardim de Natal”. Essa experiência combina música, luzes e cenários interativos, criando um ambiente encantador com mais de 1.400 m² de decoração. As árvores “pulsam” ao ritmo da música, enquanto flores iluminadas se abrem em sincronia, além de efeitos de neve e bolhas de sabão com aroma de morango, proporcionando uma atmosfera mágica para famílias e crianças.

As apresentações duram cerca de 12 minutos e se repetem a cada 30 minutos, das 19h às 22h. A programação de Natal em Ponta Grossa tem se consolidado como uma das maiores da região, com o objetivo de emocionar e celebrar momentos em família. Essa festividade valoriza os espaços públicos e fortalece o espírito natalino na cidade.

Diogo Sobral

Graduando em Ciências da Computação pela Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA) e Estudante de Teologia pelo Instituto Renascer. Atuo na criação de conteúdos para sites há mais de 04 anos e nos tempos livres desenvolvo meus códigos e cuido de outros projetos pessoais.

