Idoso desaparecido em Cambará é achado sem vida

Jacob Amado Vicente, um idoso de 74 anos, foi encontrado morto na tarde de sábado, 6 de dezembro, em Cambará, no Norte do Paraná. Ele estava desaparecido desde o dia 1° de dezembro. O corpo foi localizado em uma área de mata, próximo a seus pertences.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, imagens de câmeras de segurança mostraram que Jacob tinha ido em direção a uma área atrás do Cristo Redentor, ponto conhecido na cidade. Durante as buscas, um par de tênis foi encontrado próximo ao local onde seu corpo foi descoberto.

As equipes de busca, que incluíam dois bombeiros, um operador de drone e a ajuda de moradores e familiares, realizaram uma nova busca na região. Durante essa ação, mais objetos que pertenciam ao idoso foram encontrados.

Após a localização, o corpo de Jacob Vicente foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) da região para os procedimentos legais habituais.