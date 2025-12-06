Thomás Aquino é empresário abusivo em ‘Coração Acelerado’

Thomás Aquino Retorna às Novelas como Antagonista em ‘Coração Acelerado’

Thomás Aquino está de volta às novelas e estreia em janeiro de 2026 na produção da Globo, intitulada ‘Coração Acelerado’. Ele interpretará o personagem Ronei Soares, um antagonista central na trama que promete agitar as noites do público, substituindo a atual novela ‘Dona de Mim’. A nova produção foi escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento e terá sua estreia marcada para o dia 12 de janeiro.

A história se passa no interior de Goiás e aborda temas atuais e relevantes, como abuso de poder na indústria musical, chantagem familiar e complexas disputas amorosas no cenário sertanejo. Ronei Soares, o personagem de Thomás, é um empresário respeitado na música que transforma o jovem cantor João Raul, interpretado por Filipe Bragança, em um verdadeiro fenômeno nacional, conhecido como "o Mozão do Brasil".

No entanto, por trás desse sucesso, João enfrenta uma dura realidade: ele está preso a um contrato abusivo que limita sua liberdade e decisões sobre sua própria carreira. Esse contrato foi assinado ainda na infância, quando Ronei o descobriu. Assim, ele passa a controlar todos os aspectos da vida artística e pessoal de João.

A pressão sobre o cantor se intensifica devido à situação de seu pai, Walmir, interpretado por Antonio Calloni, que é endividado e viciado em jogo. Para proteger sua família, João se vê obrigado a se submeter às exigências de Ronei, mesmo que isso venha a custar sua própria felicidade. Essa relação de poder e manipulação se tornará um dos focos centrais da narrativa, marcada por chantagens emocionais e profundas rupturas internas.

Thomás Aquino, que foi recentemente visto em ‘Vale Tudo’, assume um papel de antagonista ativo, envolvendo-se em várias armações ao longo da história, sempre acompanhado por seu leal assistente Agildo Bará, interpretado por Evaldo Macarrão. O cenário principal da novela é a cidade fictícia de Bom Retorno, onde João Raul divide os holofotes e o coração com as cantoras sertanejas Agarado (Isadora Cruz) e Eduarda (Gabz), que são rivais tanto no palco quanto na vida pessoal.

‘Coração Acelerado’ segue a tradição da Globo de produzir novelas com uma forte conexão à música, repetindo a fórmula de sucessos anteriores como ‘Cheias de Charme’ e ‘Rock Story’. As autoras Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento trazem também uma trilha sonora marcante que promete embalar os romances e os conflitos da trama. Além disso, a novela marcará o retorno de Ricardo Pereira, que interpretará um personagem crucial para o desenrolar da história.

Com uma trama recheada de emoção e temas pertinentes, ‘Coração Acelerado’ promete ser uma atração imperdível para os telespectadores.