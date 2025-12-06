Leticia Sabatella volta à Globo em participação em ‘Êta Mundo Melhor’

Letícia Sabatella fará uma participação especial na novela “Êta Mundo Melhor!” da TV Globo. A atriz, que interpretará a mãe de Estela, personagem de Larissa Manoela, aparecerá nos capítulos finais da trama, que deve ser encerrada em março de 2025.

Letícia começou sua carreira na Globo em 1991, na novela “O Dono do Mundo”. Desde então, ela participou de várias produções de sucesso e se consolidou como uma atriz reconhecida. Seu último trabalho na emissora foi em “Nos Tempos do Imperador”, exibida em 2021. Em 2023, a Globo não renovou seu contrato de longo prazo, pondo fim a mais de trinta anos de parceria. Agora, com essa participação, ela retorna de forma pontual à emissora.

Outro ator que se junta ao elenco de “Êta Mundo Melhor!” é Sérgio Malheiros. Ele irá interpretar Lourival, um empresário que tem a intenção de transformar Dita, personagem de Jeniffer Nascimento, em uma artista de sucesso. A inclusão de novos personagens nesta fase final da novela ajuda a criar um clima de expectativa antes do seu encerramento, que contará com um total de 221 capítulos.

A nova produção que substituirá “Êta Mundo Melhor!” já tem data para estreia: “A Nobreza do Amor” será exibida a partir do dia 16 de março, três dias após o término oficial da novela atual.