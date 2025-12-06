Coritiba escolhe novo treinador e anuncia nome em breve

Coritiba está próximo de anunciar novo técnico

Curitiba – O Coritiba está finalizando a busca por um novo treinador, uma semana após desligar Mozart. Fernando Seabra é o nome mais cotado para assumir a equipe, e sua apresentação deve ocorrer em breve.

Desde o último sábado, a diretoria do Coritiba tem se reunido para discutir opções. Roger Machado era o favorito, mas as negociações não avançaram devido ao alto salário exigido. Com isso, o clube voltou sua atenção para Seabra e Thiago Carpini.

Thiago Carpini, atual técnico do Juventude, chegou a ser considerado. Contudo, sua permanência até domingo no Juventude acabou gerando insegurança, levando a diretoria a descartar seu nome.

Perfil do técnico buscado

Inicialmente, o Coritiba não tinha pressa em encontrar um novo treinador, com um prazo estipulado entre 15 e 17 de dezembro. No entanto, a urgência de iniciar o planejamento para a próxima temporada e buscar novos reforços acelerou o processo. Isso fez com que Seabra se tornasse uma opção mais atrativa.

Ele já estava na lista de prioridades do clube e foi contatado durante a semana. Seabra é um treinador jovem, que possui um estilo de jogo semelhante ao que Mozart implementava, facilitando a adaptação do elenco. Além disso, ele já tem experiência na Série A, o que conta a favor de sua contratação.

Em 2024, Seabra trabalhou no Cruzeiro e, no final da temporada, foi para o Red Bull Bragantino, ajudando o time a evitar o rebaixamento. Neste ano, ele permaneceu no Bragantino até o final de outubro.

Seabra é bem conhecido por William Thomas, o responsável pela parte esportiva do Coritiba, uma vez que ambos trabalharam juntos no Athletico em 2020, quando Seabra era técnico do time sub-17.

Experiência na Série A

Nos últimos dois anos, Seabra comandou o Cruzeiro e o Red Bull Bragantino na elite do futebol brasileiro, totalizando 64 jogos, com um desempenho de 24 vitórias, 16 empates e 24 derrotas, o que representa 45,8% de aproveitamento.

Embora tenha obtido um início promissor em ambas as equipes, ele não conseguiu manter a regularidade, resultando em quedas significativas no desempenho no final das temporadas. Em 2025, o Bragantino chegou a ocupar a terceira colocação na 13ª rodada, mas depois somou apenas 13 pontos em 17 jogos, chegando a ficar a apenas cinco pontos da zona de rebaixamento.

O Coritiba, assim, se prepara para definir seu novo técnico, esperando que essa escolha contribua para a recuperação e planejamento do time para a próxima temporada.