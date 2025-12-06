Globo revela primeiras imagens de ‘Coração Acelerado’ na CCXP25

No último sábado, dia 6, o elenco da próxima novela “Coração Acelerado” esteve presente no Palco Thunder durante a CCXP25. Recebidos pelo apresentador Milton Cunha, os atores Isadora Cruz, Filipe Bragança, Isabelle Drummond e Gabz compartilharam detalhes sobre a nova produção, que está programada para estrear no dia 12 de janeiro de 2026. Eles estavam acompanhados do diretor artístico Carlos Araújo e da produtora Bruna Ferreira, que comentaram sobre os bastidores da novela.

“Coração Acelerado”, que será uma comédia romântica musical, promete trazer o universo sertanejo como pano de fundo para uma história de amor e empoderamento feminino. As gravações começaram em Goiás, onde a equipe buscou referências culturais da região. Carlos Araújo destacou a importância do trabalho em equipe: “Fazer televisão é uma construção coletiva. Visitamos lugares únicos que nos inspiraram muito na produção.”

Durante o evento, o elenco também apresentou um trecho inédito de uma das músicas da novela, cantada pelas próprias atrizes, Agrado e Eduarda. A música desempenha um papel central na narrativa, e o painel incluiu vídeos de artistas consagrados do sertanejo, como Chitãozinho & Xororó e Daniel, que gravaram canções para a obra, mostrando uma forte interação entre a música e a dramaturgia.

A trama gira em torno da personagem Agrado Garcia, uma talentosa cantora e compositora, que busca realizar seu sonho de ter uma carreira de sucesso ao lado de sua amiga Eduarda. Gabz, que interpreta Eduarda, comentou sobre a relevância do papel: “Estamos mostrando histórias que inspiram as pessoas a lutarem pelos seus sonhos.”

Isadora Cruz falou sobre a experiência enriquecedora de cantar e atuar: “Essa novela fala sobre amor e a importância de ouvir nossa intuição em tempos tão barulhentos.” A protagonista Agrado se reencontra com João Raul, um astro sertanejo que conheceu na infância, quando ambos sonhavam em ser cantores. A interação deles nas redes sociais gera uma série de acontecimentos que envolve ainda a influenciadora digital Naiane Sampaio, interpretada por Isabelle Drummond.

Isabelle também refletiu sobre suas experiências anteriores com o gênero sertanejo e como isso enriqueceu sua participação na novela. Ela mencionou que sua personagem busca viralizar nas redes sociais, algo muito comum no cenário atual.

“Coração Acelerado” promoverá a conexão entre ficção e realidade, com participações de artistas conhecidos na trama. Filipe Bragança, que interpreta João Raul, compartilhou sua experiência de gravar uma cena durante um show real de Maiara & Maraisa. Ele destacou a grandiosidade da produção e como foi emocionante participar dessa experiência.

Por fim, o painel na CCXP25 exibiu um clipe de Filipe Bragança cantando “Fora do Compasso” em parceria com Maiara & Maraisa, proporcionando ao público uma amostra do que podem esperar na novela. A produção da TV Globo, com foco em uma novela musical sertaneja, também busca ampliar seu alcance por meio de eventos de cultura pop, ressaltando a intenção de se conectar com diferentes públicos.