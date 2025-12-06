Audiência do sorteio da Copa do Mundo no SBT com Galvão

O SBT deu início à sua cobertura da Copa do Mundo de 2026 ao transmitir o sorteio dos grupos do torneio, que ocorreu na última sexta-feira, 5 de dezembro. A transmissão começou às 13h30, sendo mais cedo que a concorrente Globo. No entanto, a emissora paulista enfrentou dificuldades e registrou uma queda de audiência nas principais regiões do Painel Nacional de Televisão (PNT), ficando atrás das suas principais concorrentes.

A cobertura do sorteio foi destacada pela estreia do narrador Galvão Bueno, que comanda a transmissão ao lado de Tiago Leifert, Wallace Neguerê e Mauro Beting. Galvão, que foi liberado de forma excepcional pela Band para participar do evento, foi o principal atrativo da tarde, marcando sua primeira participação oficial no SBT. A emissora apostou em uma abordagem dinâmica, que incluiu comentários, entrevistas e análises, para dar início à sua jornada rumo à Copa do Mundo de 2026.

Na Grande São Paulo, o SBT ficou em terceiro lugar durante o horário, com uma média de 1,9 ponto e um share de 4,8%. A Record, exibindo o ‘Balanço Geral’ e a novela ‘Escrava Isaura’, alcançou 5,4 pontos, enquanto a Globo liderou com 9,7 pontos, transmitindo também o sorteio da Copa. A Band registrou 1,0 ponto e a RedeTV! ficou com 0,3 ponto. Os serviços de streaming conquistaram a liderança na audiência com 11,7 pontos, enquanto os canais pagos obtiveram 2,0 pontos, ambos superando os números do SBT.

É importante destacar que, na quinta-feira, dia 4 de dezembro, as novelas mexicanas do SBT já haviam alcançado resultados melhores, com ‘Esmeralda’ consolidando 3,0 pontos e ‘Rubi’ registrando 2,5 pontos, superando o desempenho do sorteio.

A situação evidencia que o SBT ainda precisa adaptá-las sua estratégia para o segmento esportivo, a fim de transformar a presença de Galvão Bueno e sua equipe em um aumento efetivo de audiência. Isso é especialmente relevante em um cenário em que o streaming continua a dominar e a Globo mantém uma vantagem competitiva significativa.