Retrospectiva Spotify: saiba quando a função será liberada no aplicativo de música

O popular recurso anual que lista suas músicas e artistas mais ouvidos está prestes a ser lançado no Brasil; confira a data e como acessar.

A Retrospectiva Spotify, ou Spotify Wrapped, é um dos eventos mais aguardados do final do ano por quem usa o serviço de streaming de música. É o momento de descobrir quais foram seus artistas, músicas e podcasts mais ouvidos nos últimos 12 meses.

O lançamento oficial dessa função costuma acontecer no final de novembro ou nos primeiros dias de dezembro. A plataforma já está na fase final de coleta de dados e preparação do resumo para cada usuário.

Embora o Spotify não divulgue uma data fixa, historicamente, a Retrospectiva costuma ser liberada na última semana de novembro. É nesse período que os usuários começam a ver as notificações sobre o resumo do ano no aplicativo.

Esse recurso não é apenas uma lista de músicas, mas uma experiência interativa. Ele cria slides personalizados que mostram seu perfil musical de forma criativa e fácil de compartilhar nas redes sociais.

A expectativa é que o recurso comece a ser liberado para os usuários brasileiros a partir da última semana de novembro. Basta ficar de olho nas notificações do aplicativo.

Como funciona o resumo e o que ele mostra

A Retrospectiva Spotify compila todos os seus dados de escuta de 1º de janeiro a 31 de outubro do ano atual. As músicas e artistas ouvidos em novembro e dezembro já não entram no cálculo.

O resumo anual é apresentado em um formato de história interativa, parecido com o que vemos em outras redes sociais, como o Instagram.

Entre as informações mais interessantes que você vai encontrar, estão:

Música mais ouvida: A faixa que mais tocou no seu player ao longo do ano.

A faixa que mais tocou no seu player ao longo do ano. Artistas de destaque: O top 5 dos músicos que você mais consumiu.

O top 5 dos músicos que você mais consumiu. Minutos ouvidos: O tempo total que você passou escutando música e podcasts.

O tempo total que você passou escutando música e podcasts. Gênero musical: O gênero que dominou suas playlists.

O gênero que dominou suas playlists. País de origem: O país de onde veio a música que você mais descobriu.

O Spotify também costuma criar playlists exclusivas: uma com as suas 100 músicas mais ouvidas do ano e outra que reúne faixas que ele acha que você vai amar.

Onde encontrar a Retrospectiva no aplicativo

Para acessar seu resumo personalizado assim que ele for lançado, não é preciso fazer nenhuma mágica. O Spotify costuma facilitar bastante o acesso.

Notificação: A maneira mais comum é pela notificação push que o aplicativo envia ao seu celular assim que o recurso é liberado. Página Inicial: Uma aba ou um banner grande aparece no topo da tela inicial do aplicativo, logo ao lado dos seus podcasts e playlists recentes. Barra de Pesquisa: Você também pode encontrar o Wrapped buscando diretamente pelo termo “Retrospectiva” ou “Wrapped” na barra de pesquisa.

É importante garantir que o seu aplicativo esteja atualizado para a versão mais recente. Isso evita problemas de compatibilidade e garante que você receba o alerta de lançamento.

A Retrospectiva é um recurso divertido que permite aos usuários celebrar suas descobertas musicais e compartilhar seu gosto com amigos e seguidores. É uma forma de relembrar a “trilha sonora” do seu ano.