Vereadores decidem sobre empréstimos de R$ 150 milhões hoje

Câmara Municipal de Campo Grande vota propostas de empréstimos para infraestrutura

Na próxima terça-feira (9), os vereadores de Campo Grande se reunirão para discutir e votar dois projetos de empréstimos que podem totalizar mais de R$ 150 milhões. As propostas foram apresentadas pela prefeita Adriane Lopes (PP) na última quarta-feira (3) e têm como objetivo financiar obras de infraestrutura essenciais para a cidade.

O primeiro projeto, conhecido como Projeto de Lei 12.184, solicita um empréstimo de R$ 20 milhões junto à Caixa Econômica Federal. Os recursos serão destinados à pavimentação, drenagem e requalificação de vias urbanas. De acordo com a proposta, o dinheiro também poderá ser utilizado em áreas como educação, saúde, cultura, esporte e assistência social, beneficiando diversos programas da administração pública.

Já o segundo projeto, o Projeto de Lei 12.185, busca a aprovação de um empréstimo de R$ 136.099.957,27, também junto à Caixa. Este valor será exclusivamente aplicado em diferentes obras de infraestrutura, incluindo o asfaltamento de ruas e a instalação de sistemas de drenagem. Além disso, está prevista a construção de calçadas acessíveis e a melhoria da sinalização viária, fundamentais para garantir a segurança e a mobilidade dos pedestres.

Durante a mesma sessão, os vereadores ainda debaterão outros assuntos importantes, como a outorga onerosa para alterações no uso do solo e a proposta de criação do Dia Municipal da Conscientização sobre a Insuficiência Istmo-Cervical, que será celebrado no dia 15 de junho.

Essa votação será um momento crucial para definir as próximas etapas da infraestrutura urbana de Campo Grande, impactando diretamente na qualidade de vida dos seus habitantes.