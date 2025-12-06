Ancelotti comenta Neymar na Copa e analisa grupo do Brasil

Carlo Ancelotti, treinador da Seleção Brasileira, comentou sobre a possível convocação de Neymar para a Copa do Mundo de 2026. Ele fez essa declaração em uma entrevista logo após o sorteio que definiu o grupo do Brasil no torneio.

Ancelotti enfatizou que Neymar será considerado como qualquer outro jogador durante a seleção da equipe. A lista final dos convocados será divulgada após os amistosos contra França e Croácia, agendados para março de 2026. O técnico explicou: “Estamos em dezembro, e a Copa do Mundo será em junho. A convocação final será em maio. Se Neymar estiver em boa forma e demonstrar que merece a chance, ele será chamado”.

Além de falar sobre Neymar, Ancelotti avaliou os adversários do Brasil no Grupo C, que conta com Marrocos, Haiti e Escócia. O técnico elogiou Marrocos, que teve um bom desempenho na Copa do Mundo de 2022, destacando a força e organização da equipe. Ele também mencionou a Escócia, que se destacou em suas últimas eliminatórias, e ressaltou que o Haiti, apesar de ser a segunda participação do país na competição, merece igualmente respeito. “Temos que respeitar todos os rivais do grupo”, afirmou.

Ancelotti falou ainda sobre o planejamento da Seleção para a Copa do Mundo. Ele aguarda informações sobre as sedes dos jogos para ajustar sua estratégia. Segundo o treinador, a maior parte das partidas não será realizada em horários adversos, como aconteceu em 1994, o que deve evitar problemas com o calor excessivo.

O calendário de jogos do Brasil na fase de grupos será o seguinte:

– 1ª rodada: 13 de junho – Brasil x Marrocos (em Boston ou Nova York);

– 2ª rodada: 19 de junho – Brasil x Haiti (em Boston ou Filadélfia);

– 3ª rodada: 24 de junho – Brasil x Escócia (em Atlanta ou Miami).

Dessa forma, a Seleção se prepara para enfrentar adversários desafiadores enquanto a participação de Neymar na competição permanece uma incógnita até o próximo ano.