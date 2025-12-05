Campeonato Carioca sai da grade da Band por baixo retorno financeiro

A partir de 2026, a Band deixará de transmitir o Campeonato Carioca, encerrando uma sequência de três temporadas em que apresentou o torneio estadual na TV. A decisão vem da baixa rentabilidade observada na edição de 2025, que não trouxe um retorno publicitário satisfatório. A emissora optou por não renovar sua parceria com a Brax, responsável pelos direitos comerciais do campeonato.

Essa mudança ocorre em um momento de reavaliação estratégica da Band, que, recentemente, também perdeu os direitos de transmissão da Fórmula 1. No modelo de contrato anterior, a Band não pagava diretamente pelos jogos, mas compartilhava os espaços comerciais com a Brax, resultando em uma divisão da receita obtida com a publicidade.

Com a saída da Band, a Globo está em negociações com a Brax para obter a exclusividade na transmissão do campeonato a partir de 2026. Em 2024, a Globo já havia retomado parte das transmissões do Campeonato Carioca, e, no modelo anterior, dividiu os direitos com a Band, exibindo partidas diferentes na fase inicial, o que possibilitou uma maior visibilidade para os jogos e reduziu a competição direta por audiência.

A estrutura do Campeonato Carioca também passará por mudanças para se adequar ao novo calendário do futebol brasileiro, que antecipa o início do Campeonato Brasileiro para janeiro. Com isso, a competição de 2026 terá apenas dez datas, começando em 14 de janeiro. O torneio adota um novo formato, com 12 clubes divididos em dois grupos, cada um contendo duas grandes equipes e quatro menores.

Os oito clubes com melhor desempenho avançarão para as quartas de final, que serão disputadas em jogo único. As semifinais acontecerão em partidas de ida e volta, e a final será realizada no Maracanã, preservando o significado simbólico que esse estádio tem na história do futebol carioca.

A estratégia da Globo para assegurar a exclusividade do Campeonato Carioca mostra seu esforço em retomar a liderança nos campeonatos regionais, enquanto a Band, sem renovar acordos significativos, continua a reconfigurar sua abordagem no mercado esportivo.