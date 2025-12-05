Record investe em novelas turcas com ‘Força de Mulher’

A Record está em fase de planejamento para lançar uma nova faixa de novelas turcas nas tardes de 2025. Esse movimento está sendo discutido internamente, em função do encerramento da novela “A Escrava Isaura”. A emissora quer reposicionar sua grade vespertina, trazendo títulos do exterior adaptados ao público brasileiro. O bom desempenho da novela “Mãe”, atualmente em exibição à noite, tem incentivado essa ideia.

Informações apuradas indicam que “Força de Mulher” é uma das principais candidatas para estrear essa nova faixa. A direção da Record está satisfeita com o desempenho de “Mãe”, que alcançou uma média de 6 pontos de audiência em São Paulo no seu primeiro mês — resultado superior ao da estreia anterior de “Força de Mulher”, o que reforça a decisão de continuar investindo nesse gênero.

Na programação noturna, após “Mãe”, a novela “Iludida” irá assumir a faixa. Esta produção turca é protagonizada por Cansu Dere, conhecida pelo seu trabalho em outras séries como “Ezel” e “Sila”. A trama gira em torno da médica Asya Yilmaz, que enfrenta uma crise emocional ao descobrir que seu marido, Volkan Arslan, mantém um relacionamento extraconjugal há dois anos.

“Iludida”, que possui 78 episódios na versão original, foi exibida entre 2020 e 2022 e se tornou um sucesso no exterior. A novela aborda questões de traição, abuso psicológico e a jornada de reconstrução pessoal. Na adaptação da Record, a história será ampliada para 149 capítulos, seguindo o padrão de edição das novelas internacionais na emissora.

A Record, que mantém a vice-liderança com reprises de novelas bíblicas no horário das 22h, busca diversificar sua programação e alcançar novos públicos com as novelas turcas. A escolha por produções com atrizes renomadas no cenário internacional demonstra um esforço da emissora para equilibrar a atratividade comercial e as questões sociais que as tramas abordam nas próximas etapas de sua programação.