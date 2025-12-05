Homem invade residência e tenta estuprar professora de 66 anos

Na noite de quinta-feira, dia 4, uma professora de 66 anos passou por uma situação de extrema violência em sua casa, localizada no Jardim Monte Líbano, em Campo Grande. A mulher estava dormindo quando acordou com um homem nu em sua cama, ameaçando-a com uma faca. O agressor havia invadido a residência pela parte superior, acessando o imóvel através do forro, após observar várias casas na vizinhança.

De acordo com informações, o hóspede indesejado estava armado e afirmou que pretendia matá-la. Em um momento de coragem, a professora reagiu: pegou uma cadeira que estava ao seu lado e golpeou o homem, conseguindo escapar do quarto. Ela então correu até a casa de seu filho, que reside próximo.

Durante a fuga, a professora conseguiu pedir socorro e relatou rapidamente o que havia acontecido. Em um áudio enviado a seu filho, ela disse: “Acordei com o moço em cima de mim, com uma faca e dizendo que iria me matar”. Ao chegar na casa do filho, a mulher estava muito abalada e em estado de choque.

Imagens de câmeras de segurança de uma residência vizinha mostram que o agressor estava observando várias casas antes de decidir entrar na da professora. A polícia foi chamada para investigar o caso. Uma equipe da Polícia Militar chegou ao local e encontrou a faca utilizada no ataque, que estava abandonada próxima ao muro dos fundos da casa. Além disso, foi constatado que uma das fechaduras da parte traseira da residência havia sido arrombada.

A vítima recebeu assistência e está sendo monitorada pelo filho, enquanto o suspeito continua foragido. A comunidade local está em alerta após o incidente, e as autoridades seguem atentas na busca para identificar e capturar o responsável por essa agressão.