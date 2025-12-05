Regina Duarte diz que voltaria à Globo após homenagem

Regina Duarte, uma das figuras mais reconhecidas da televisão brasileira, afirmou que aceitaria um convite para voltar à Globo. A declaração aconteceu durante uma emocionante homenagem nos Estúdios Globo, onde sua trajetória foi celebrada. Desde 2017, Regina não participa de novelas, tendo sido vista pela última vez na trama “Tempo de Amar”.

Ao ser questionada sobre um possível retorno, Regina disse: “Sim. Aceitaria. Se a Globo me chamar, eu venho”. Durante o evento, emocionou-se ao ser recebida calorosamente pelos funcionários da emissora. A atriz compartilhou sua alegria em estar de volta, afirmando: “Me sinto em casa aqui. Passam os anos e essa sensação continua. É tão bom sentir-se amada e respeitada”.

Aos 78 anos, Regina destacou que está em um momento de satisfação pessoal, dedicando-se à família e às artes plásticas. Ela expressou seu entusiasmo pela vida, mencionando a alegria de ver seus netos crescerem e seu desejo de continuar criando: “Me sinto viva, produtiva”.

Após a homenagem, Regina foi questionada sobre um retorno à televisão. Embora não tenha confirmado novos projetos, reiterou que está aberta a convites, brincando: “Agora vou ser sempre uma vovó”.

O evento contou com a presença de outros artistas, como Susana Vieira e Luiz Fernando Guimarães, que também foram homenageados. Irene Ravache, em seu discurso, mencionou que nomes como Regina deveriam ter uma estátua na Globo, ressaltando a importância dela na história da emissora.

Susana Vieira, em sua fala, destacou a amizade que compartilha com Regina desde o início de suas carreiras na emissora. Regina, agradecendo, comentou sobre a importância do trabalho em equipe e a irmandade entre os colegas.

A declaração de Regina Duarte reacendeu as especulações sobre um retorno aos folhetins da Globo. Apesar de sua dedicação à família e às artes, a disposição e o prestígio da atriz entre colegas podem abrir portas para novos papéis na teledramaturgia da emissora.