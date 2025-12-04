TV Cultura revela programação de 2026 com ‘Vitrine’ e ‘Bem Brasil’

Na quarta-feira, dia 3 de dezembro, a Fundação Padre Anchieta revelou a programação para 2026 e o novo direcionamento editorial da TV Cultura. O evento foi realizado no Solar Fábio Prado e contou com a presença de representantes da instituição e autoridades estaduais. O objetivo é aumentar a relevância da emissora, além de garantir uma grade de programação coerente e de qualidade, com foco na comunicação pública e em um ecossistema multiplataforma.

Entre os principais anúncios está o retorno do programa “Vitrine” e a volta do “Bem Brasil”. A TV Cultura também planeja comemorar os 40 anos de “Roda Viva” e preparar um documentário celebrando os 80 anos do ex-jogador Roberto Rivellino. Estas iniciativas buscam reforçar a memória cultural e a música, além de promover debates, unindo tradições reconhecidas a novos formatos de entrevistas e performances que atendem ao consumo atual.

Na área de jornalismo, a emissora anunciou que o “Jornal da Cultura” será apresentado por Rita Lisauskas a partir do dia 29 de dezembro. Essa mudança faz parte de uma reestruturação na grade de programação, que traz uma organização mais clara e encontro de horários fixos, para fidelizar a audiência e facilitar a sua identificação com os conteúdos.

A estratégia da TV Cultura também envolve inovações tecnológicas. A emissora introduzirá a “TV 3.0” e criará um núcleo especializado em desenvolvimento e interatividade, visando aumentar a participação do público. Isso inclui transmissões ao vivo do programa “Antimatéria” e a ampliação de formatos culturais e de variedades, sempre respeitando critérios de acessibilidade e curadoria.

Para o ano de 2026, a TV Cultura planeja reavaliar e adaptar programas clássicos, como “Metrópolis”, além de investir em iniciativas voltadas para o público infantojuvenil e educacional. O programa “Quintal da Cultura”, por exemplo, terá gravações no interior de São Paulo, aumentando sua presença e a participação de artistas e educadores locais. A área comercial da emissora está em busca de parcerias para desenvolver projetos durante esse novo ciclo, oferecendo pacotes voltados para patrocínio institucional e ações de interesse público.

Em resumo, a programação de 2026 da TV Cultura busca equilibrar legado e inovação ao articular seus conteúdos históricos com jornalismo orientado para o serviço e novas abordagens tecnológicas. A Fundação Padre Anchieta pretende garantir a estabilidade de horários, diversificar os formatos e promover experiências interativas, enquanto mantém seu compromisso com a comunicação pública. Com os retornos de programas queridos e novas adaptações, a emissora almeja consolidar sua identidade e ampliar seu impacto cultural em diversas plataformas.