Facsul assegura transferência sem perdas após fechamento

A Facsul, Faculdade Mato Grosso do Sul, anunciou que os alunos não serão prejudicados pelo encerramento das atividades da instituição, programado para ocorrer de forma abrupta. A diretoria afirmou, em comunicado, que todos os estudantes, especialmente os formandos, poderão continuar seus estudos sem perder o semestre. Todos serão transferidos para a Uniderp, garantindo que a carga horária, as disciplinas e as bolsas de estudo sejam mantidas.

A nota da Facsul foi uma resposta a preocupações levantadas por alunos, que relataram incertezas sobre o futuro e o temor de atrasos na conclusão dos cursos devido a possíveis diferenças nas grades curriculares das duas instituições. A direção da Facsul assegurou que a documentação acadêmica, como históricos escolares, seria entregue dentro dos prazos legais e que não haveria perda de matrícula ou reconhecimento das disciplinas já cursadas.

Os estudantes também expressaram preocupação em relação às bolsas do Programa Universidade para Todos (ProUni). A Facsul confirmou que os benefícios de todos os alunos bolsistas serão preservados e continuarão válidos na Uniderp.

Além disso, a Uniderp se comprometeu a reduzir as mensalidades para facilitar a transição dos alunos da Facsul, embora os estudantes afirmem que não receberam informações claras sobre os novos valores ou procedimentos para essa migração.

Ainda assim, a comunicação da Facsul não abordou diretamente a questão central levantada pelos alunos sobre a necessidade de complementação de carga horária nas transferências entre instituições, o que poderia atrasar a formação. A direção pediu cautela em relação à divulgação de informações não confirmadas.

Na terça-feira, reportagem foi ao campus da Facsul na Avenida Afonso Pena, mas não conseguiu contato com a diretora, que não estava disponível. Servidores confirmaram o fechamento da faculdade, mas não tinham autorização para fornecer mais detalhes sobre o processo de migração.

O espaço permanece aberto para mais esclarecimentos da direção da Facsul sobre essa transição.