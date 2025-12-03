Justiça argentina aprova extradição de cinco brasileiros condenados

A Justiça da Argentina aceitou o pedido de extradição de cinco brasileiros, condenados pelos atos golpistas ocorridos em 8 de janeiro de 2023, em Brasília. Esses indivíduos haviam fugido para a Argentina e estão detidos desde o final do ano passado.

Os extraditáveis são Ana Paula de Souza, Joel Borges Correa, Joelton Gusmão de Oliveira, Rodrigo de Freitas Moro Ramalho e Wellington Luiz Firmino. As penas que eles enfrentam vão de 13 a 17 anos de prisão. A solicitação para a extradição foi feita pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

O juiz responsável pela decisão, Daniel Eduardo Rafecas, do Tribunal Criminal número 3 de Buenos Aires, havia informado no ano passado que todos os brasileiros foragidos no país seriam submetidos a julgamentos de extradição. Durante o julgamento, os acusados foram levados algemados e sob escolta de guardas do Serviço Penitenciário Federal argentino.

A audiência contou com a presença do promotor federal argentino e também de advogados brasileiros, contratados pela Advocacia-Geral da União, que representaram os interesses do governo do Brasil.

Após a decisão, os advogados dos condenados informaram que pretendem recorrer à Suprema Corte da Argentina.

Outra ocorrência relacionada aconteceu na terça-feira, 2 de outubro, quando Sirlene de Souza Zanotti, de 53 anos, foi presa na Argentina. Ela estava tentando cruzar a fronteira para o Paraguai e também era alvo de um pedido de extradição do STF. A prisão ocorreu na cidade de Posadas, localizada na província de Misiones, por agentes da Gendarmería Nacional Argentina.