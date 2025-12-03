Notícias

Justiça argentina aprova extradição de cinco brasileiros condenados

Autor Diogo Sobral
Atos golpistas do dia 8 de janeiro de 2023, na Praça dos Três Poderes, em Brasília
A Justiça da Argentina aceitou o pedido de extradição de cinco brasileiros, condenados pelos atos golpistas ocorridos em 8 de janeiro de 2023, em Brasília. Esses indivíduos haviam fugido para a Argentina e estão detidos desde o final do ano passado.

Os extraditáveis são Ana Paula de Souza, Joel Borges Correa, Joelton Gusmão de Oliveira, Rodrigo de Freitas Moro Ramalho e Wellington Luiz Firmino. As penas que eles enfrentam vão de 13 a 17 anos de prisão. A solicitação para a extradição foi feita pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

O juiz responsável pela decisão, Daniel Eduardo Rafecas, do Tribunal Criminal número 3 de Buenos Aires, havia informado no ano passado que todos os brasileiros foragidos no país seriam submetidos a julgamentos de extradição. Durante o julgamento, os acusados foram levados algemados e sob escolta de guardas do Serviço Penitenciário Federal argentino.

A audiência contou com a presença do promotor federal argentino e também de advogados brasileiros, contratados pela Advocacia-Geral da União, que representaram os interesses do governo do Brasil.

Após a decisão, os advogados dos condenados informaram que pretendem recorrer à Suprema Corte da Argentina.

Outra ocorrência relacionada aconteceu na terça-feira, 2 de outubro, quando Sirlene de Souza Zanotti, de 53 anos, foi presa na Argentina. Ela estava tentando cruzar a fronteira para o Paraguai e também era alvo de um pedido de extradição do STF. A prisão ocorreu na cidade de Posadas, localizada na província de Misiones, por agentes da Gendarmería Nacional Argentina.

Diogo Sobral

Graduando em Ciências da Computação pela Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA) e Estudante de Teologia pelo Instituto Renascer. Atuo na criação de conteúdos para sites há mais de 04 anos e nos tempos livres desenvolvo meus códigos e cuido de outros projetos pessoais.

