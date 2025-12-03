COB divulga indicados ao prêmio de melhor atleta do ano

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) anunciou nesta quarta-feira, dia 3 de dezembro, os oito atletas que concorrem ao título de Melhor Atleta do Ano no Prêmio Brasil Olímpico 2025. Entre os homens, os indicados são Caio Bonfim, da marcha atlética; Henrique Marques, do taekwondo; Hugo Calderano, do tênis de mesa; e Yago Dora, do surfe. No grupo feminino, estão Gabi Guimarães, do vôlei; Maria Clara Pacheco, também do taekwondo; Rayssa Leal, do skate; e Rebeca Lima, do boxe.

A premiação será realizada no dia 11 de dezembro, na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro, onde os vencedores serão revelados.

O diretor-geral do COB, Emanuel Rego, destacou a importância do prêmio, afirmando que ele é uma homenagem às melhores performances dos atletas brasileiros no ano. Ele ressaltou o desempenho excepcional dos concorrentes, que representam sete modalidades diferentes e mostraram a diversidade do esporte no país.

Candidatos ao prêmio:

Entre as mulheres, Gabi Guimarães teve uma atuação significativa pela seleção brasileira, conquistando a medalha de bronze no Campeonato Mundial na Tailândia, além de ter sido eleita a melhor ponteira da competição. Na Liga das Nações, o Brasil ficou em segundo lugar, com Gabi sendo novamente escolhida para a seleção do torneio.

Maria Clara Pacheco brilhou em sua categoria, ganhando a medalha de ouro no Campeonato Mundial na categoria até 57 quilos, realizado na China, além de liderar os rankings mundial e olímpico e vencer o Grand Prix de Taekwondo de Muju.

A jovem Rayssa Leal, de apenas 17 anos, se destacou no skate, conquistando pela quinta vez o STU Pro Tour Rio e vencendo etapas importantes em Miami e Brasília na Street League Skateboarding (SLS).

A pugilista Rebeca Lima também se destacou, assegurando a medalha de ouro na categoria até 60 quilos no Mundial de Liverpool.

Entre os homens, Caio Bonfim teve um ano notável ao ganhar a medalha de ouro na prova de 20 quilômetros da marcha atlética no Campeonato Mundial de Atletismo em Tóquio e também conquistou prata nos 35 quilômetros da mesma competição, além de ganhar a Copa Brasil e o Troféu Brasil.

Henrique Marques conquistou um ouro inédito no Campeonato Mundial na categoria até 80 quilos, além de outro no Grand Prix Challenge realizado em Bangkok, na Tailândia.

Hugo Calderano se destacou ao vencer a Copa do Mundo de Tênis de Mesa e garantir a medalha de prata no Campeonato Mundial em Doha, no Catar.

Yago Dora fez história ao se tornar campeão mundial da Liga Mundial de Surfe (WSL), conquistando seu primeiro título na carreira.

A cerimônia de premiação, que acontecerá no próximo dia 11 de dezembro, está aguardada com grande expectativa, pois os vencedores representarão as melhores performances do esporte brasileiro em 2025.