Casal é ferido em acidente na BR-476, em Araucária

Na manhã de quinta-feira (4), um casal ficou ferido em um acidente na BR-476, na ponte sobre o Rio Barigui, que fica na divisa entre Curitiba e Araucária. A colisão aconteceu na pista em direção à capital, em um trecho da rodovia conhecido por ter um alto volume de tráfego.

O acidente envolveu uma motocicleta e uma carreta. Segundo informações de testemunhas, a motocicleta estava manobrando entre os veículos quando um carro que trocava de faixa acabou fechando o motociclista. Para evitar a colisão, o condutor da moto perdeu o controle e bateu na parte de trás de uma carreta que seguia à frente.

Equipes de resgate foram acionadas imediatamente e atenderam o casal ferido no local. No entanto, até o momento, não há informações precisas sobre a gravidade dos ferimentos.

Como resultado do acidente, o trânsito na BR-476 ficou bastante congestionado em ambos os sentidos, devido à presença das ambulâncias e ao grande fluxo de veículos na região. Motoristas que passavam pelo local precisaram aguardar por um tempo considerável até que a situação fosse regularizada.