Segunda chance: conflito entre Paula, Soraia e Lucas se intensifica

A web-novela “Tudo Por Uma Segunda Chance” dá sequência à sua narrativa com o lançamento, nesta terça-feira (2), dos novos capítulos, do 11º ao 20º. Disponíveis nas redes sociais da TV Globo, a trama apresenta os personagens Paula, interpretada por Débora Ozório, e Lucas, vivido por Daniel Rangel, enfrentando novos desafios emocionais.

A antagonista Soraia, interpretada por Jade Picon, toma a dianteira ao tentar impedir a reaproximação entre Paula e Lucas. Ela invade o quarto do hospital logo após a chegada de Paula, e a mãe de Lucas, Glória, interpretada por Beth Goulart, apoia Soraia, deixando claro que não aceita a volta da ex-noiva ao lado do filho.

Para afastar Paula de Lucas, Soraia tenta comprar a saída dela da vida do rapaz, oferecendo dinheiro para que se afaste. No entanto, Paula resiste à proposta, reafirmando sua determinação de mudar sua vida e provar sua inocência. O encontro termina com um tapa no rosto, marcando uma ruptura definitiva entre as duas.

Enquanto isso, Lucas se recupera da grave situação em que esteve, após ter sido envenenado e passado meses em coma. Embora receba alta e volte para casa, Lucas enfrenta problemas de amnésia, sem conseguir lembrar claramente de sua noiva durante a festa de noivado.

Fora do hospital, Paula tenta recomeçar sua vida profissional, conseguindo um emprego em um restaurante. Porém, a presença de Lucas e Soraia no local atrai a atenção de Glória, que expõe publicamente que Paula é uma ex-presidiária. Essa revelação prejudica ainda mais a tentativa de Paula de se reintegrar à sociedade, afetando sua confiança.

A proposta da novela é a liberação de capítulos de forma regular: a cada terça-feira, são lançados dez novos episódios simultaneamente nas redes sociais da TV Globo. A história pode ser acompanhada no TikTok, Instagram, Facebook, X (anteriormente conhecido como Twitter) e YouTube. A partir do dia 12, todos os 50 episódios, com duração de 2 a 3 minutos cada, também estarão disponíveis no Globoplay.

A narrativa se destaca por mesclar romance jovem, suspense e conflitos familiares, criando um forte gancho dramático que promete envolver o público nos próximos capítulos, todos pensados para serem consumidos em formato vertical.