Galvão Bueno faz estreia no SBT em sorteio da Copa 2026

O SBT anunciou que Galvão Bueno será uma das atrações do sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2026, marcado para a próxima sexta-feira (5). Apesar de ainda ter um contrato ativo com a Band até o final de dezembro, um acordo entre as duas emissoras permitiu que ele estreasse antes na nova casa.

A liberação de Galvão Bueno foi decidida em uma conversa entre ele e Johnny Saad, proprietário da Band. No acordo, Galvão se compromete a agradecer publicamente sua antiga emissora e gravar boletins especiais sobre a Copa do Mundo para as rádios Bandeirantes e BandNews FM, que também transmitem o evento.

Enquanto o contrato definitivo com o SBT começa apenas em janeiro, Galvão seguirá sua agenda na Band até 21 de dezembro. Durante esse período, ele continuará a apresentar o programa “Galvão e Amigos” nas noites de segunda-feira e, em seguida, atuará como narrador principal da seleção brasileira durante a Copa na emissora de Silvio Santos.

Em termos comerciais, o SBT firmou um acordo com a produtora N Sports, da qual Galvão Bueno é sócio, para um pacote de direitos de transmissão da Copa do Mundo. O valor desse pacote é de cerca de US$ 25 milhões, que corresponde a aproximadamente R$ 134,5 milhões, cobrindo 32 jogos. O contrato é não exclusivo, permitindo que as mesmas partidas sejam exibidas pela Globo na TV aberta.

Esse acordo entre a Band e o SBT coloca Galvão Bueno novamente em destaque na cobertura da seleção brasileira em TV aberta e garante uma transição suave entre as duas emissoras, permitindo que o narrador aproveite o momento do sorteio para dar início a essa nova fase em sua carreira.