Globo encurta ‘Rainha da Sucata’ devido à baixa audiência

A Globo decidiu mudar a grade da programação e acelerar a reprise da novela "Rainha da Sucata" no programa "Vale a Pena Ver de Novo". A decisão foi tomada após a novela registrar uma média de apenas 13,3 pontos de audiência desde sua estreia em 3 de novembro, índices considerados insatisfatórios.

Na quarta-feira, a emissora adaptou os episódios da novela, reunindo trechos equivalentes a três capítulos originais em um único episódio. O capítulo 22 da reprise passou a incluir os conteúdos dos capítulos 33, 34 e 35 da exibição original. Dessa forma, os episódios, que tinham durações de 48, 46 e 39 minutos, foram reduzidos para 22, 10 e 20 minutos, respectivamente. Essa estratégia é uma forma de condensar a narrativa e encurtar a duração da novela no ar, sem mudar o enredo principal.

Desempenho na audiência e comparação com outras novelas

Atualmente, "Rainha da Sucata" tem o pior desempenho na faixa das 17h desde a novela "Paraíso Tropical", em 2023. Com uma média de 13 pontos de audiência, a produção enfrenta uma concorrência mais acirrada, o que tem levado a emissora a buscar formas de reverter a situação e evitar perdas comerciais relacionadas à baixa audiência.

Contexto da reprise e celebrações da emissora

A reprise de "Rainha da Sucata" começou como parte das comemorações pelos 60 anos da TV Globo. Neste ano, a emissora também trouxe de volta outras novelas clássicas, como "Tieta" e "A Viagem". Inicialmente, a previsão era que a novela ficasse no ar até maio, mas com a nova estratégia de condensação de capítulos, a sua permanência pode ser encurtada.

Situada em São Paulo, a novela aborda a ascensão social e a vida de Maria do Carmo, uma mulher determinada que enriquece com um ferro-velho, contrastando com Laurinha Figueroa, uma socialite cuja fortuna está em declínio. O roteiro de Silvio de Abreu mistura drama e humor ácido para refletir as transformações econômicas e sociais dos anos 1990. O elenco inclui nomes renomados como Aracy Balabanian, Nicette Bruno, Antônio Fagundes, Renata Sorrah, Raul Cortez, Claudia Raia, entre outros.

Com a mudança, a Globo busca reposicionar a novela na sua programação, não apenas encurtando sua permanência, mas também preparando o terreno para possíveis ajustes na grade, enquanto continua a celebrar seus clássicos em um ano especial de aniversário.