Globoplay disponibiliza novela ‘Mico Preto’ com 179 capítulos

No dia 22 de dezembro, a plataforma de streaming Globoplay irá liberar a novela “Mico Preto” na íntegra, para todos os assinantes. Esta produção foi originalmente exibida em 1990, no horário das 19h, e é notável pela participação de Guilherme de Pádua, um ator que ficou marcado pela condenação pelo assassinato de Daniella Perez. O ator, que teve uma breve carreira na televisão, faleceu há três anos devido a um infarto.

Antes de sua vida ser alterada pelo crime, Pádua estreou na novela “Mico Preto”, participou de “Salomé”, em 1991, e depois interpretou o personagem Bira em “De Corpo e Alma”, que foi ao ar em 1992. Nenhuma dessas produções foi reprisada pela emissora, nem entrou na programação do “Vale a Pena Ver de Novo” ou do Canal Viva, e também não estava disponível no serviço de streaming até agora.

“Mico Preto” foi escrita por Marcílio Moraes, Leonor Bassères e Euclydes Marinho, e segue a história do desaparecimento da empresária Áurea Menezes Garcia, vivida por Márcia Real, e a luta de seus herdeiros pela administração dos negócios da milionária. A novela é marcante também por ter sido a primeira experiência de Euclydes Marinho como autor na TV Globo, que contou com um formato de revezamento na entrega dos capítulos, permitindo maior liberdade criativa.

O relançamento da novela se dá por meio do “Projeto Resgate”, que disponibilizará todos os 179 episódios na plataforma. Os seis primeiros capítulos estarão abertos ao público, mesmo para quem não é assinante. O elenco também conta com nomes como Luiz Gustavo, Glória Pires, Louise Cardoso, Marcos Frota, José Wilker e Eva Wilma, o que reforça a importância histórica da novela na transição entre as décadas de 1980 e 1990.

Com um tom humorístico, “Mico Preto” foi classificada por Glória Pires como uma comédia nonsense. O ator Miguel Falabella comentou que essa ousadia no texto e na interpretação do elenco possibilitava improvisações, criando personagens marcantes, como Marietinha Aranha. Para ele, o ambiente criativo arriscado da novela pode ser visto como uma inspiração para o programa “Sai de Baixo”, lançado em 1996.

A novela “Mico Preto” é uma produção que não só traz memórias da época, mas também um registro da criatividade e das inovações presentes na teledramaturgia brasileira.