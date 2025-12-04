Google divulga novelas e séries de TV mais procuradas em 2025

O Google divulgou um levantamento que mostra as novelas e séries mais buscadas pelos brasileiros em 2025, destacando aquelas que tiveram o maior crescimento em volume de pesquisas ao longo do ano. Essa análise abrange buscas realizadas entre 1º de janeiro e 24 de novembro e identifica as produções que mais despertaram a curiosidade do público.

É importante notar que a pesquisa não lista apenas os títulos mais buscados, mas sim aqueles que tiveram um aumento significativo de interesse. Essa tendência reflete o impacto de novas estreias, séries que voltaram a ser comentadas ou produções que se tornaram populares por motivos específicos.

No topo da lista está a série ‘Round 6’, seguida por ‘Monstro: A História de Ed Gein’, ambos ainda bastante relevantes na cultura popular. A lista continua com ‘Beleza Fatal’, ‘Os Donos do Jogo’ e ‘Tremembé’, indicando uma preferência do público por histórias de tensão, crime e conflitos morais. Essas narrativas emocionam os espectadores e captam a atenção nas buscas.

Confira o ranking das dez produções mais buscadas:

Round 6 Monstro: A História de Ed Gein Beleza Fatal Os Donos do Jogo Tremembé Vale Tudo Garota do Momento A Vida Secreta do Meu Marido Bilionário Dias Perfeitos Power Couple

Esse tipo de levantamento é útil para o setor de TV e streaming, pois ajuda a entender quais histórias ressoam com diferentes perfis de público e em quais momentos elas ganham mais destaque. Além disso, ao identificar variações no interesse, a pesquisa pode orientar decisões sobre onde investir, como reposicionar catálogos e desenvolver estratégias de consumo. Isso transforma as buscas dos espectadores em informações valiosas para produtores e programadores de conteúdo.