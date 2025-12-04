Isabel Veloso é internada novamente na UTI por complicações de saúde

A influenciadora Isabel Veloso, de 19 anos, que há anos enfrenta o Linfoma de Hodgkin, teve uma piora súbita em seu estado de saúde e foi novamente internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Erasto Gaertner, em Curitiba, na última quarta-feira, dia 3. A informação foi compartilhada pelo marido de Isabel, Lucas Veloso Borba, por meio das redes sociais.

Lucas contou que, pela manhã, Isabel apresentou sinais de melhora e estava com apetite, o que trouxe um momento de alívio e esperança para a família. No entanto, a situação mudou rapidamente quando os médicos notaram uma alteração preocupante no padrão respiratório da jovem.

De acordo com Lucas, Isabel estava com um esforço respiratório maior que o normal, dificultando a respiração. Ele descreveu que parecia que o peito dela não conseguia relaxar entre as inspirações, o que poderia causar fadiga no músculo respiratório. Essa condição representa um risco significativo, pois poderia levar a complicações mais graves, caso o músculo não suportasse o esforço.

Diante dessa situação, a equipe médica decidiu transferir Isabel de volta para a UTI. O objetivo era garantir um monitoramento constante e intensificar os cuidados respiratórios, assegurando que ela recebesse a proteção necessária para a sua saúde.

Resumo da Notícia: