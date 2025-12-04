Isabel Veloso é internada novamente na UTI por complicações de saúde

A influenciadora Isabel Veloso, de 19 anos, que há anos enfrenta o Linfoma de Hodgkin, teve uma piora súbita em seu estado de saúde e foi novamente internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Erasto Gaertner, em Curitiba, na última quarta-feira, dia 3. A informação foi compartilhada pelo marido de Isabel, Lucas Veloso Borba, por meio das redes sociais.
Lucas contou que, pela manhã, Isabel apresentou sinais de melhora e estava com apetite, o que trouxe um momento de alívio e esperança para a família. No entanto, a situação mudou rapidamente quando os médicos notaram uma alteração preocupante no padrão respiratório da jovem.
De acordo com Lucas, Isabel estava com um esforço respiratório maior que o normal, dificultando a respiração. Ele descreveu que parecia que o peito dela não conseguia relaxar entre as inspirações, o que poderia causar fadiga no músculo respiratório. Essa condição representa um risco significativo, pois poderia levar a complicações mais graves, caso o músculo não suportasse o esforço.
Diante dessa situação, a equipe médica decidiu transferir Isabel de volta para a UTI. O objetivo era garantir um monitoramento constante e intensificar os cuidados respiratórios, assegurando que ela recebesse a proteção necessária para a sua saúde.
Resumo da Notícia:
- Isabel Veloso, influenciadora de 19 anos, teve uma piora repentina no quadro de saúde relacionado ao Linfoma de Hodgkin e foi internada novamente na UTI do Hospital Erasto Gaertner em Curitiba.
- Apesar de ter mostrado sinais positivos pela manhã, os médicos identificaram um esforço respiratório anormal que poderia causar fadiga muscular e gerar complicações.
- Por conta do risco, ela foi transferida para a UTI para receber cuidados mais intensivos e monitoramento constante.