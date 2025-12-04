Globo finaliza contrato de Astrid Fontenelle no GNT

Astrid Fontenelle encerra parceria de 17 anos com TV Globo

Astrid Fontenelle chegou ao fim de uma longa trajetória de 17 anos com a TV Globo, após não renovar seu contrato com a emissora. Essa decisão ocorre no contexto do cancelamento do programa que apresentava, "Admiráveis Conselheiras", no canal por assinatura GNT. A medida está alinhada a uma reestruturação orçamentária que está sendo planejada para a programação de 2026.

A apresentadora confirmou a informação e revelou que ficou surpresa com o desfecho do seu vínculo profissional. Em declaração, Astrid mencionou que o programa "Chegadas e Partidas", outro projeto de sua responsabilidade, exibirá sua última temporada em breve, inicialmente no programa dominical "Fantástico", seguido por uma versão ampliada no GNT. "Ciclos se encerram. Bora abrir novos", comentou a jornalista, expressando otimismo em relação ao futuro.

A televisão manterá a exibição final dos episódios de "Chegadas e Partidas" entre o final de 2025 e o início de 2026, já que o conteúdo havia sido gravado anteriormente. Assim, o programa seguirá presente na programação até o encerramento da série.

Astrid começou sua carreira na emissora em 2007, dirigindo o programa "Happy Hour". Ao longo de sua carreira, se destacou especialmente à frente do "Saia Justa", onde ficou por uma década, de 2013 a 2023. Sua abordagem em programas, como o quadro de histórias em aeroportos, se transformou em um dos principais sucessos de audiência da TV fechada no Brasil.

Atualmente, Astrid continua ativa nas redes sociais e tem recebido apoio de colegas após o anúncio de sua saída. Este é um momento importante para a apresentadora, que agora irá explorar oportunidades no mercado independente, podendo negociar novos formatos e contratos com diferentes plataformas de conteúdo.