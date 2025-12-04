‘Fantástico’ avalia correspondentes em plantões especiais

Rodrigo Carvalho e Felipe Santana vão apresentar o ‘Fantástico’ neste fim de ano

Rodrigo Carvalho e Felipe Santana, correspondentes internacionais da TV Globo, foram escalados para apresentar o programa ‘Fantástico’ durante o plantão de fim de ano. Carvalho, que está em Londres, irá se juntar a Poliana Abritta na edição que vai ao ar em 28 de dezembro. Já Santana, que trabalha em Nova York, apresentará o programa ao lado de Maju Coutinho no dia 4 de janeiro.

Após o anúncio das participações, a emissora se manifestou para esclarecer que a presença de Carvalho e Santana no ‘Fantástico’ não indica uma possível substituição das apresentadoras titulares.

Trajetória dos jornalistas

Felipe Santana é conhecido por sua cobertura de hard news, ou notícias de grande impacto. Ele construiu uma carreira sólida no jornalismo, produzindo reportagens aprofundadas e demonstrando habilidade para análise ao vivo. Durante as eleições presidenciais nos Estados Unidos, Santana viajou pelo país em um motorhome, registrando o clima político e conectando os eventos internacionais ao interesse do público brasileiro.

Rodrigo Carvalho, por sua vez, possui uma vasta experiência em coberturas desafiadoras. Nos últimos dez anos, ele acompanhou conflitos no Oriente Médio, crises humanitárias, eleições na Europa e ataques terroristas. Sua atuação é marcada pela capacidade de traduzir cenários complexos em uma linguagem acessível para o público.

Desafios do programa

O ‘Fantástico’ enfrenta dificuldades para manter a audiência que sempre teve. Em novembro, o programa registrou uma média de 16 a 17 pontos na Grande São Paulo, segundo dados do Kantar Ibope. A crescente competição com as redes sociais, que oferecem conteúdos em ciclos mais rápidos, tem dificultado ainda mais a retenção da atenção dos espectadores.

Diante disso, o programa busca maneiras de se reinventar e continuar relevante na definição da agenda de notícias semanal, mesmo com a fragmentação do consumo de informação. A participação de correspondentes experientes nas edições do fim de ano pode indicar um movimento para atualizar o formato do programa, mantendo sua estrutura básica.