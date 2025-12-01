Dança dos famosos 2025: final com Silvero, Wanessa e Manu Bahtidão

A competição “Dança dos Famosos 2025” chegou a um momento decisivo neste domingo, 30, com a definição dos três finalistas que irão disputar a grande final do programa “Domingão com Huck”. Durante a semifinal, o ator David Junior foi eliminado, enquanto Silvero Pereira, Wanessa Camargo e Manu Bahtidão garantiram suas vagas na final, marcada para o próximo domingo, 7 de outubro. O grande prêmio inclui um troféu e um carro zero quilômetro.

Na semifinal, as duplas apresentaram danças contemporâneas, que exigiram habilidades físicas e uma interpretação dramática das coreografias. As apresentações foram avaliadas por um júri técnico composto por Ana Botafogo, Carlinhos de Jesus e Zebrinha, além do comentarista Milton Cunha e da jurada especial Fernanda Lima. A avaliação considerou não apenas a técnica, mas também o entretenimento que cada apresentação ofereceu.

A eliminação de David Junior e sua parceira Jaque Paraense foi muito apertada, com uma diferença de apenas um décimo. Ao se despedir da competição, David expressou sua gratidão pela parceria com Jaque e pela oportunidade de mostrar outra faceta de seu trabalho na televisão.

### Detalhes da Final ao Vivo

No próximo domingo, 7 de outubro, a final de “Dança dos Famosos 2025” será exibida ao vivo. As três duplas finalistas voltam ao palco para realizar duas apresentações decisivas. De acordo com os anúncios feitos pelo apresentador Luciano Huck, os competidores terão a missão de dançar estilos tradicionais como a valsa e o samba, que geralmente geram muito entusiasmo entre o público.

Assim como na semifinal, o resultado será determinado pela soma das notas do júri, da audiência presente no estúdio e do voto do público em casa. Ao final da edição, a dupla que se destacar se tornará a campeã da temporada, recebendo o troféu e o carro zero quilômetro, resultado de semanas de dedicação e esforço.

Dentre as equipes que tornam o programa possível, a direção é de Henrique Matias, sob a apresentação de Luciano Huck. Os responsáveis pela direção geral, direção artística, produção e direção de gênero também compõem a equipe que garante a qualidade do espetáculo apresentado ao público.