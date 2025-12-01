Bastidor Globo mostra o processo criativo de Aguinaldo Silva

A TV Globo lançou o projeto “Bastidor Globo”, que tem como objetivo apresentar ao público os bastidores do trabalho realizado nos Estúdios Globo e dar um panorama do universo audiovisual brasileiro. A iniciativa busca tornar acessíveis os processos criativos que normalmente ficavam restritos aos sets de gravação. Com um formato imersivo e conteúdo exclusivo, a proposta visa aproximar a audiência do cotidiano das produções da emissora.

O projeto é fruto de uma parceria entre a área de marketing da emissora e os Estúdios Globo. De acordo com a diretora de Marketing, Samantha Almeida, a intenção é proporcionar aos brasileiros uma visão mais próxima da magia da criação e da tecnologia utilizada nas produções. A ideia é que o público sinta orgulho do que é realizado na emissora.

“Bastidor Globo” é dividido em três editorias principais: “Mitologia”, que explora a criação de personagens e quadros icônicos; “Por Dentro da Cena”, que se dedica a aspectos técnicos, como cenário e efeitos visuais; e “Masterclass”, focada nos profissionais que trabalham por trás das câmeras, incluindo autores e diretores.

A série inaugural do projeto é dedicada ao autor Aguinaldo Silva, composta por três episódios de aproximadamente seis minutos. Nela, Aguinaldo relata sua experiência na criação de uma novela, trazendo à tona curiosidades sobre “Três Graças”, atualmente exibida no horário das 21h. O autor compartilha detalhes de seu processo criativo e explica como nomeia seus personagens. Segundo ele, o início do trabalho se dá com a criação dos personagens, seguido pela definição das tramas e a elaboração de uma pré-sinopse.

Além disso, a série também revisita a trajetória profissional de Aguinaldo, que começou sua carreira como jornalista policial antes de ser convidado a escrever para a série “Plantão de Polícia”, em 1979. Ele conta que, apesar de não ter experiência prévia com novelas, conseguiu se adaptar ao formato, utilizando sua experiência em jornalismo como base.

Ao longo dos episódios, o projeto busca valorizar a equipe envolvida nas produções. Samantha Almeida menciona o objetivo de despertar orgulho nas pessoas em relação ao trabalho feito nos Estúdios Globo. Caroline Mathiesen, gerente de Governança dos Estúdios, ressalta que o sucesso das produções é resultado da combinação de talento e processos organizados, destacando que o público terá acesso a um trabalho que muitas vezes é invisível nas telinhas.

Após a série com Aguinaldo, o projeto “Bastidor Globo” continuará a explorar novos aspectos da produção televisiva. Estão planejados episódios que mostrarão os bastidores da abertura de “Três Graças” e da novela “Tudo Por Uma Segunda Chance”, estrelada pela influenciadora Jade Picon. A expectativa é que essa proposta permita ao público acompanhar as diferentes etapas da criação das histórias que fazem parte da programação da emissora, promovendo uma conexão mais estreita com o processo criativo.