Cadastro Único (CadÚnico): como saber se sua inscrição está desatualizada e na mira do bloqueio

Autor Janaína Pereira da Silva
Evite ter o Bolsa Família e outros benefícios suspensos. Aprenda a verificar o status do seu cadastro pelo celular e o que fazer para regularizar.

O Cadastro Único (CadÚnico) é a espinha dorsal de mais de 30 programas sociais no Brasil, incluindo o Bolsa Família, Auxílio Gás e o BPC/LOAS. Se o seu cadastro não estiver em dia, todos esses benefícios podem ser bloqueados ou cancelados.

O governo exige que a família atualize os dados no CRAS a cada dois anos ou sempre que houver qualquer mudança na situação do grupo familiar (renda, endereço, nascimento, etc.).

Muitas vezes, a família está na lista de revisão ou averiguação e não sabe, pois a notificação nem sempre chega de forma clara.

A melhor forma de ter certeza sobre a situação da sua inscrição é fazer a consulta digital.

Onde e como consultar o status

Você pode checar se o seu cadastro está atualizado de forma simples, usando seu smartphone.

  1. Aplicativo do Cadastro Único: Baixe o app oficial. Faça login com seu CPF e senha do Gov.br.
  2. Consulta: No aplicativo, você terá acesso ao status do seu cadastro. Ele pode aparecer como “Vigente”, “Bloqueado”, “Pendente de Atualização” ou “Em Averiguação”.

Se o seu status for “Pendente de Atualização” ou “Em Averiguação”, você precisa agir imediatamente.

  • Pendente de Atualização: Isso significa que o prazo de dois anos para a atualização periódica já venceu. Você precisa ir ao CRAS e atualizar as informações.
  • Em Averiguação: Isso indica que o governo encontrou inconsistências entre as suas informações no CadÚnico e em outras bases de dados (como a Receita ou o INSS). Você precisa levar os documentos que comprovem sua real situação.

O que fazer para regularizar a inscrição

Se você for convocado para a revisão, o Responsável Familiar precisa ir ao CRAS com todos os documentos originais da família:

  • Documentos de identificação (RG, CPF, Título de Eleitor) de todos os membros.
  • Comprovante de residência (conta de luz, água).
  • Comprovantes de renda de todos que trabalham (Carteira de Trabalho, contracheque).
  • Comprovante de matrícula escolar das crianças.

Não ter o CPF de todos os membros da família pode ser um motivo de bloqueio. Se alguém na sua casa ainda não tem o CPF, resolva essa pendência na Receita Federal antes de ir ao CRAS.

Não espere o benefício ser bloqueado para ir atrás da regularização. A suspensão dos pagamentos pode levar meses para ser revertida.

