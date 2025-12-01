Cadastro Único (CadÚnico): como saber se sua inscrição está desatualizada e na mira do bloqueio

Evite ter o Bolsa Família e outros benefícios suspensos. Aprenda a verificar o status do seu cadastro pelo celular e o que fazer para regularizar.

O Cadastro Único (CadÚnico) é a espinha dorsal de mais de 30 programas sociais no Brasil, incluindo o Bolsa Família, Auxílio Gás e o BPC/LOAS. Se o seu cadastro não estiver em dia, todos esses benefícios podem ser bloqueados ou cancelados.

O governo exige que a família atualize os dados no CRAS a cada dois anos ou sempre que houver qualquer mudança na situação do grupo familiar (renda, endereço, nascimento, etc.).

Muitas vezes, a família está na lista de revisão ou averiguação e não sabe, pois a notificação nem sempre chega de forma clara.

A melhor forma de ter certeza sobre a situação da sua inscrição é fazer a consulta digital.

Onde e como consultar o status

Você pode checar se o seu cadastro está atualizado de forma simples, usando seu smartphone.

Aplicativo do Cadastro Único: Baixe o app oficial. Faça login com seu CPF e senha do Gov.br. Consulta: No aplicativo, você terá acesso ao status do seu cadastro. Ele pode aparecer como “Vigente”, “Bloqueado”, “Pendente de Atualização” ou “Em Averiguação”.

Se o seu status for “Pendente de Atualização” ou “Em Averiguação”, você precisa agir imediatamente.

Pendente de Atualização: Isso significa que o prazo de dois anos para a atualização periódica já venceu. Você precisa ir ao CRAS e atualizar as informações.

Isso significa que o prazo de dois anos para a atualização periódica já venceu. Você precisa ir ao CRAS e atualizar as informações. Em Averiguação: Isso indica que o governo encontrou inconsistências entre as suas informações no CadÚnico e em outras bases de dados (como a Receita ou o INSS). Você precisa levar os documentos que comprovem sua real situação.

O que fazer para regularizar a inscrição

Se você for convocado para a revisão, o Responsável Familiar precisa ir ao CRAS com todos os documentos originais da família:

Documentos de identificação (RG, CPF, Título de Eleitor) de todos os membros.

Comprovante de residência (conta de luz, água).

Comprovantes de renda de todos que trabalham (Carteira de Trabalho, contracheque).

Comprovante de matrícula escolar das crianças.

Não ter o CPF de todos os membros da família pode ser um motivo de bloqueio. Se alguém na sua casa ainda não tem o CPF, resolva essa pendência na Receita Federal antes de ir ao CRAS.

Não espere o benefício ser bloqueado para ir atrás da regularização. A suspensão dos pagamentos pode levar meses para ser revertida.