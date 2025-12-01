Cadastro Único (CadÚnico): como saber se sua inscrição está desatualizada e na mira do bloqueio

Evite ter o Bolsa Família e outros benefícios suspensos. Aprenda a verificar o status do seu cadastro pelo celular e o que fazer para regularizar.
O Cadastro Único (CadÚnico) é a espinha dorsal de mais de 30 programas sociais no Brasil, incluindo o Bolsa Família, Auxílio Gás e o BPC/LOAS. Se o seu cadastro não estiver em dia, todos esses benefícios podem ser bloqueados ou cancelados.
O governo exige que a família atualize os dados no CRAS a cada dois anos ou sempre que houver qualquer mudança na situação do grupo familiar (renda, endereço, nascimento, etc.).
Muitas vezes, a família está na lista de revisão ou averiguação e não sabe, pois a notificação nem sempre chega de forma clara.
A melhor forma de ter certeza sobre a situação da sua inscrição é fazer a consulta digital.
Onde e como consultar o status
Você pode checar se o seu cadastro está atualizado de forma simples, usando seu smartphone.
- Aplicativo do Cadastro Único: Baixe o app oficial. Faça login com seu CPF e senha do Gov.br.
- Consulta: No aplicativo, você terá acesso ao status do seu cadastro. Ele pode aparecer como “Vigente”, “Bloqueado”, “Pendente de Atualização” ou “Em Averiguação”.
Se o seu status for “Pendente de Atualização” ou “Em Averiguação”, você precisa agir imediatamente.
- Pendente de Atualização: Isso significa que o prazo de dois anos para a atualização periódica já venceu. Você precisa ir ao CRAS e atualizar as informações.
- Em Averiguação: Isso indica que o governo encontrou inconsistências entre as suas informações no CadÚnico e em outras bases de dados (como a Receita ou o INSS). Você precisa levar os documentos que comprovem sua real situação.
O que fazer para regularizar a inscrição
Se você for convocado para a revisão, o Responsável Familiar precisa ir ao CRAS com todos os documentos originais da família:
- Documentos de identificação (RG, CPF, Título de Eleitor) de todos os membros.
- Comprovante de residência (conta de luz, água).
- Comprovantes de renda de todos que trabalham (Carteira de Trabalho, contracheque).
- Comprovante de matrícula escolar das crianças.
Não ter o CPF de todos os membros da família pode ser um motivo de bloqueio. Se alguém na sua casa ainda não tem o CPF, resolva essa pendência na Receita Federal antes de ir ao CRAS.
Não espere o benefício ser bloqueado para ir atrás da regularização. A suspensão dos pagamentos pode levar meses para ser revertida.