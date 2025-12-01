MST compete na corrida da Ação da Cidadania no Rio de Janeiro

O Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) participou no último domingo (30) da Corrida e Caminhada Contra a Fome, um evento realizado no Rio de Janeiro pela Ação da Cidadania. Essa iniciativa faz parte da campanha “Movimento Gera Alimento”, que tem como lema: “Cada passo pode encher um prato”. Todo o dinheiro arrecadado durante o evento será destinado a ações que visam combater a fome.

A deputada estadual Marina do MST, representante do Partido dos Trabalhadores (PT), ressaltou a importância da parceria histórica entre o MST e a Ação da Cidadania na luta contra a fome. No âmbito da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), essa colaboração é evidenciada em iniciativas como a Comissão de Segurança Alimentar, presidida pela deputada.

Marina destacou que seu trabalho se concentra na reforma agrária e na questão alimentar, com ênfase no combate à fome. “A nossa presença aqui se soma ao nosso trabalho. Em maio, realizamos uma audiência pública na Alerj para discutir a insegurança alimentar entre trabalhadores de aplicativos de entrega. Mantemos uma relação contínua com a Ação da Cidadania, ajudando a fortalecer as cozinhas solidárias”, afirmou a deputada.

Uma pesquisa da Ação da Cidadania, divulgada durante a audiência pública, revelou que cerca de 30% dos entregadores de comida por aplicativo no Rio de Janeiro enfrentam dificuldades para se alimentar diariamente. O estudo foi baseado em 1.700 entrevistas com entregadores maiores de 18 anos, de ambos os sexos. A maioria desses trabalhadores são homens negros, jovens e moradores de áreas periféricas, recebendo menos de um salário mínimo por mês e enfrentando a falta de direitos trabalhistas, proteção social e benefícios previdenciários.

A Corrida e Caminhada Contra a Fome ofereceu percursos de 1 km (caminhada), e de 5 km e 10 km (corrida), permitindo a participação de pessoas de todas as idades e níveis de condicionamento físico. As inscrições tinham custo entre R$ 110 e R$ 150, e toda a quantia arrecadada será utilizada em projetos voltados para o combate à fome no país.