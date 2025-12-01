Globo altera programação vespertina para Jogos Olímpicos de Inverno

A TV Globo fará alterações importantes em sua programação durante o mês de fevereiro de 2026 para transmitir os Jogos Olímpicos de Inverno, que ocorrerão na Itália. Entre os dias 6 e 22 de fevereiro, a tradicional "Sessão da Tarde" será suspensa em algumas datas para dar espaço às competições.

Essa mudança foi anunciada em um pacote comercial recente enviado ao mercado publicitário, ao qual fontes tiveram acesso. A emissora irá reservar um horário específico entre 15h30 e 16h45 para as transmissões ao vivo das provas, o que exigirá reorganizar a exibição de filmes.

A “Sessão da Tarde” deixará de ser exibida em determinados dias, permitindo que as competições na neve sejam transmitidas diretamente para o público. Essa decisão busca equilibrar a presença de um evento esportivo de grande magnitude com a manutenção de uma marca muito querida em sua grade de programação.

Ajustes na programação: Jogos e Carnaval 2026

O planejamento da Globo prevê também que a cobertura dos Jogos Olímpicos de Inverno coincida com o Carnaval 2026, que ocorre na mesma época. A emissora terá que gerenciar a transmissão de um dos maiores eventos esportivos do mundo, ao mesmo tempo em que atende à agenda do Carnaval, um período importante e tradicional na sua programação.

Além das transmissões na tarde, a Globo incluirá reportagens e cobertura especial sobre os Jogos em seus telejornais. Uma equipe de jornalistas também será enviada para a Itália para ampliar a cobertura, proporcionando conteúdo direto da competição para o público brasileiro.

Cobertura no SporTV e destaque para a patinação artística

No canal esportivo SporTV, a cobertura dos Jogos Olímpicos de Inverno será ainda mais intensa, com um número maior de transmissões e reprises durante o dia. Embora a programação já tenha sido esboçada, a Globo ainda não anunciou os narradores e comentaristas que farão a cobertura das competições.

Um dos destaques da programação será a patinação artística, considerada uma das atrações mais promissoras para a audiência. Em edições anteriores, como em 2022, as apresentações da modalidade foram bem-sucedidas e a emissora espera repetir esse sucesso em um horário considerado nobre.

Referências e lições do passado

A estratégia da Globo lembra uma experiência da Record em 2010, durante os Jogos Olímpicos de Inverno em Vancouver, quando a emissora liderou a audiência em alguns horários ao focar em competições como a patinação. A Globo espera que a transmissão das provas de neve e gelo possa gerar um bom retorno de audiência, especialmente em um horário onde a presença do público é maior.

Informações sobre os Jogos de 2026

As Olimpíadas de Inverno de 2026, conhecidas como "Milão-Cortina 2026", acontecerão nas cidades italianas de Milão e Cortina d’Ampezzo, no nordeste da Itália. Esse evento reunirá diferentes locais e isso traz desafios logísticos para as emissoras que estarão cobrindo a competição.

Além disso, os Jogos de 2026 marcarão a estreia de Kirsty Coventry como presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI). Ela será a primeira mulher e a primeira representante do continente africano a ocupar esse cargo, o que torna o evento ainda mais significativo no cenário esportivo global.