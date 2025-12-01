SBT planeja 2026 com Copa e volta de programas matinais

Nos bastidores do SBT, há boatos sobre uma nova programação que pode entrar em vigor no início de 2026. A emissora está analisando como melhorar sua audiência de segunda a sexta-feira e vê a Copa do Mundo como uma oportunidade crucial para reposicionar sua grade de programação.

A partir da próxima sexta-feira, o canal começará a divulgar sua cobertura da Copa, idealizada em um acordo com a FIFA. A intenção é transformar o torneio em uma vitrine para promover outros programas da emissora, abrangendo desde conteúdos matinais até produções da faixa nobre, com foco na imagem do canal em torno do futebol e do entretenimento.

### Novos formatos na manhã e no meio-dia

Uma das novidades em estudo é um programa matutino, que deve ser intitulado “Vem pra Cá”. Esse programa tem como objetivo misturar entretenimento e informações úteis, buscando atrair o público logo nas primeiras horas do dia. Com isso, o SBT pretende aumentar sua competitividade nesse horário.

Além disso, a emissora planeja lançar um programa esportivo durante o horário de almoço. Esse novo formato deve capitalizar o entusiasmo gerado pela Copa, oferecendo análises, debates e informações sobre futebol, criando uma conexão entre a cobertura do torneio e a rotina dos campeonatos locais.

### Noite com foco no jornalismo e entretenimento

À noite, a estratégia inclui um robusto telejornal que apresentará as principais notícias do dia, alinhando-se à tendência de ampliar a oferta de informação em diferentes plataformas. A ideia é reter o público que assiste ao entretenimento noturno, melhorando a audiência antes da programação seguinte.

Na área de entretenimento, o SBT planeja trazer de volta o programa “Fábrica de Casamentos” e uma nova temporada de “The Voice Brasil”. Outro ponto em discussão é a possibilidade de reativar a produção de novelas, mostrando uma intenção de voltar a investir em dramaturgia em um mercado atualmente dominado por produções de fora.

### Avaliação do ‘Aqui Agora’ e ajustes previstos

A reestruturação também inclui uma análise do programa “Aqui Agora”, que, apesar de mudanças, ainda apresenta índices de audiência baixos na Grande São Paulo, raramente alcançando 3 pontos. Algumas vozes dentro da emissora sugerem que o programa poderia ser substituído por uma novela mexicana, que poderia ter um desempenho melhor.

Os executivos reconhecem que qualquer mudança significativa precisará ser feita com cautela, especialmente nas transições entre a manhã e o início da tarde, para integrar novas atrações sem sacrificar o que já funciona. Se o processo de discussões avançar conforme planejado, as novidades devem estrear em março de 2026, redesenhando o SBT com a Copa do Mundo como foco central e um mix de programas que inclui uma faixa matinal, um esportivo, jornalismo e atrações de entretenimento.