Vinheta de fim de ano da Globo valoriza família e afeto

A Globo começará a exibir a Mensagem de Fim de Ano de 2025 no dia 1º de dezembro, com estreia prevista para o intervalo do ‘Jornal Nacional’. Este ano, a emissora conta com a participação de cerca de 200 profissionais, incluindo atores, atrizes, apresentadores e jornalistas, que foram convidados para as gravações. Cada um deles teve a oportunidade de levar uma pessoa especial para dividir a cena, o que promete trazer uma nova dimensão ao programa.

Essa novidade visa criar uma atmosfera de celebração coletiva, aproximando a mensagem do cotidiano das famílias brasileiras. A ideia é destacar vínculos pessoais que vão além da imagem pública dos artistas, mostrando um lado mais íntimo e familiar.

A mensagem terá um tom emocional, centrando-se em temas como pertencimento, cooperação e as diferentes configurações da família. Os artistas serão apresentados ao lado de pessoas importantes em suas vidas, reforçando laços que conectam os participantes com o público e as histórias que a Globo contou ao longo do ano.

A tradição da vinheta de fim de ano da Globo começou em 1971, com uma apresentação simples do logotipo da emissora ao som da música “A Praça”. A partir de 1976, a canção “Um Novo Tempo”, de Beto Pacini e David Neves, se tornou a trilha sonora das mensagens de virada, se consolidando como um marco das celebrações.

Nos anos 1970 e 1980, a canção foi interpretada por artistas renomados, como Gal Costa e Tim Maia, além de um coral de funcionários da emissora. Com a chegada dos anos 1990, as produções começaram a mostrar imagens de diferentes regiões do Brasil, refletindo a diversidade nacional e a representação geográfica.

Nas décadas seguintes, as vinhetas passaram a incluir interações entre artistas, jornalistas e a equipe de bastidores, criando um sentimento de coletividade e colaboração. Essa aproximação trouxe um novo significado à participação dos profissionais, fazendo com que o público se identificasse ainda mais com quem está por trás da programação.

Com a atualização de sua forma de participação, a Mensagem de Fim de Ano de 2025 reafirma a importância dessa vinheta como um dos rituais da TV aberta, funcionando como um elo afetivo entre a emissora e seu público durante as festas de fim de ano.