Thiago Lacerda une teatro e produções de streaming em nova fase

Thiago Lacerda, famoso ator brasileiro, tem se dedicado a projetos no teatro e cinema, afastando-se das novelas desde sua participação na trama “Amor Perfeito” em 2023. Apesar da ausência na teledramaturgia, ele garante que continua disponível e interessado em retornar às produções televisivas, as quais considera essenciais para sua carreira.

Em uma entrevista recente, Lacerda falou sobre sua visão da televisão como um espaço vital para contar histórias. Ele destacou que seu afastamento temporário se deve ao intenso trabalho no teatro, onde atualmente está envolvido em dois espetáculos ao mesmo tempo. O ator ressaltou que não se afastou deliberadamente das novelas, mas que simplesmente está numa fase em que outras oportunidades surgiram.

Além de seu trabalho no teatro, Lacerda também fez sua estreia em uma série de streaming com “Ângela Diniz: Assassinada e Condenada”, disponível na plataforma HBO Max. Nessa produção, ele interpreta Ibrahim Sued, um jornalista renomado que teve um relacionamento com Ângela Diniz. O ator demonstrou entusiasmo com o papel, considerando-o interessante e significativo para a história do jornalismo no Brasil.

Atualmente, Lacerda pode ser visto novamente na novela “Terra Nostra”, que está sendo reprisada em homenagem aos 60 anos da Globo. Ele comentou sobre o impacto dessa novela em sua carreira e como o público ainda se conecta com a trama, destacando a importância de boas histórias que conseguem ressoar com novas gerações.

Com sua presença notável em várias plataformas, incluindo teatro, streaming e reprises de novelas, Thiago Lacerda mantém-se ativo no mercado audiovisual e manifesta a expectativa de participar de novos projetos na televisão. Essa diversidade de atividades ajuda a reforçar sua imagem e a assegurar seu lugar como um ator relevante no cenário nacional.