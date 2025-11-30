Trump anuncia fechamento do espaço aéreo perto da Venezuela

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que o espaço aéreo acima e ao redor da Venezuela deve ser considerado “fechado em sua totalidade”. Essa declaração ocorre em um momento de crescente tensão entre Washington e o governo do presidente venezuelano, Nicolás Maduro.

Trump fez o anúncio por meio de uma postagem em uma rede social, onde alertou companhias aéreas, pilotos e traficantes de drogas sobre a nova diretriz. No entanto, autoridades americanas ficaram surpresas com a informação e não tinham conhecimento de qualquer operação militar planejada para implementar essa medida no espaço aéreo venezuelano. O Pentágono e a Casa Branca, quando contatados, não forneceram explicações adicionais sobre a situação.

O Ministério das Comunicações da Venezuela também não comentou o anúncio de Trump imediatamente.

### Aumentando a Tensão

O tenente-general aposentado David Deptula, que já comandou uma zona de exclusão aérea no passado, destacou que a imposição dessa zona sobre a Venezuela levantaria muitas questões e exigiria planejamento e recursos substanciais, dependendo dos objetivos do fechamento do espaço aéreo.

Os Estados Unidos estão avaliando diversas opções em relação à Venezuela, focando no que considera ser o papel de Maduro no tráfico de drogas que afeta a população americana. Maduro, por sua vez, nega qualquer envolvimento nesse comércio ilegal e alega que Trump está tentando derrubá-lo, prometendo que a população e as Forças Armadas venezuelanas irão resistir a qualquer tentativa de intervenção.

Além disso, Trump mencionou que operações terrestres contra supostos traficantes de drogas começariam “em breve”, após uma intensificação das atividades militares americanas na região do Caribe e a realização de ataques a barcos suspeitos de tráfico na costa venezuelana.

### Situação na Venezuela

No último sábado, as ruas de Caracas estavam relativamente calmas, apesar da chuva que dificultou algumas compras. Embora o governo venezuelano tenha criticado a influência dos Estados Unidos, não mencionou Trump diretamente, indicando uma possível tentativa de evitar mais tensões.

Nos últimos dias, a vigilância no estado de Sucre, no nordeste do país, aumentou em resposta aos ataques a barcos, levando a patrulhas mais intensas por parte das autoridades locais. Isso gerou preocupação entre os moradores da região.

Além disso, sinais de GPS na Venezuela foram afetados devido ao aumento da presença militar dos EUA. Na semana passada, a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos alertou as companhias aéreas sobre uma “situação potencialmente perigosa” ao sobrevoar o país, citando a deterioração da segurança local e o crescimento da atividade militar.

Como resultado, a Venezuela revogou os direitos de operação de seis grandes companhias aéreas internacionais que haviam suspendido seus voos para o país após o aviso da agência americana.

Essa situação reforça os impactos da tensão entre os dois países, à medida que as autoridades buscam maneiras de lidar com os desenvolvimentos políticos e militares na região.