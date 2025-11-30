Previdência social: mudanças nas regras de aposentadoria por tempo de contribuição

Entenda a nova pontuação exigida, a idade mínima e como o cálculo da sua aposentadoria pode ser afetado pelas alterações.

A Reforma da Previdência de 2019 estabeleceu diversas regras de transição para quem já estava no mercado de trabalho. A cada ano, essas regras ficam um pouco mais duras, exigindo mais tempo de contribuição ou uma idade mais alta.

Em 2024, uma das principais alterações afetou aposentadoria por tempo de contribuição por meio do sistema de pontos. O número de pontos que o trabalhador precisa somar para se aposentar aumenta mais uma vez.

O sistema de pontos leva em conta a soma da sua idade com o seu tempo de contribuição. Quanto mais você trabalha e mais velho você é, mais perto da aposentadoria você está.

Se você está perto de se aposentar, é crucial verificar se você já atingiu a nova pontuação. Caso contrário, você terá que trabalhar mais alguns meses.

A nova regra de pontos

A regra de pontos é ajustada anualmente, aumentando um ponto por ano para homens e mulheres, até atingir um limite.

Homens: Em 2024, a pontuação mínima exigida é de 101 pontos .

Em 2024, a pontuação mínima exigida é de . Mulheres: Em 2024, a pontuação mínima exigida é de 91 pontos.

Lembre-se: o tempo mínimo de contribuição continua sendo de 35 anos para homens e 30 anos para mulheres.

Outra regra de transição que tem ajustes anuais é a do pedágio de 100%. Essa regra exige uma idade mínima (que também aumenta) e o dobro do tempo que faltava para se aposentar na data da reforma.

A importância do planejamento

Com as regras mudando constantemente, a organização do seu tempo de contribuição é o seu maior trunfo.

Dicas essenciais:

Consulte o CNIS: Acesse o Meu INSS e baixe o seu Cadastro Nacional de Informações Sociais. Ele é o seu histórico de contribuições.

Acesse o e baixe o seu Cadastro Nacional de Informações Sociais. Ele é o seu histórico de contribuições. Simule a aposentadoria: Use a ferramenta de simulação no Meu INSS. Ela te diz em qual regra de transição você se encaixa e quanto tempo ainda falta.

Use a ferramenta de simulação no Meu INSS. Ela te diz em qual regra de transição você se encaixa e quanto tempo ainda falta. Conte o tempo especial: Se você trabalhou em condições insalubres, esse tempo conta de forma diferenciada. Não deixe de incluir esse período no seu cálculo.

Se o seu objetivo é se aposentar nos próximos anos, considere procurar um especialista em direito previdenciário. Um bom planejamento pode garantir um benefício maior e evitar que você trabalhe mais do que o necessário.